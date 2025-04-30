Зміни на ринку нерухомості — за яким житлом "полюють" покупці

Рука з ключами. Фото: Unsplash

Повномасштабна війна докорінно змінила пріоритети українців у питанні вибору житла. Те, що ще кілька років тому вважалося престижним чи раціональним, тепер втратило актуальність. Страх, необхідність автономії, потреба в безпеці та комфорті — ось нові рушії попиту.

Як розповів генеральний директор київської девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв, одним із найпомітніших трендів стала зміна ставлення до поверховості. Якщо раніше чим вище — тим престижніше, то зараз ситуація інша, пише Property Times.

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"З п’ятого поверху краще оглядати ландшафтний дизайн, ніж з 27-го, а незалежність від ліфтів стала критично важливою", — зазначає він.

Покупці тепер прагнуть бути ближче до землі. Не лише через практичність, а й через елементарну безпеку — при повітряних тривогах, відключеннях електроенергії чи обстрілах. Вибір нижчих поверхів — це більше не компроміс, а свідоме рішення.

Простір — не розкіш, а потреба

Карантинні обмеження під час пандемії, а згодом — війна — показали, що просторе житло важливе не лише для комфорту, а й для психічного здоров’я. Ідея мікроквартир на 15–17 квадратних метрів зникла з ринку. Натомість:

однокімнатні квартири тепер мають площу 55-60 кв. м;

трикімнатні — досягають 140-150 кв. м

"Ми усвідомили, наскільки життєво важливо мати особистий простір, особливо під час вимушеного перебування вдома", — коментує Мехтієв.

Це — не лише про квадратні метри. Це про нову філософію планування — з окремими зонами для роботи, сну, відпочинку, укриття.

Паркінг став укриттям: новий рівень багатофункціональності

Паркінг у 2025 році — це вже не просто місце для авто, а елемент цивільного захисту, а подекуди й життєво важливий простір.

"Це не просто паркінг, який можна використати як укриття, а простір з належними умовами перебування — туалети, системи живлення, вентиляція та безпечне переміщення", — підкреслює Мехтієв.

Забудовники змінюють підходи: тепер кожен багатофункціональний житловий комплекс має враховувати й укриття. І це вже не опція, а стандарт.

Енергонезалежність — гарантія стабільності

Іще один урок — вразливість централізованих систем. У 2022-2024 роках масові відключення електроенергії змусили замислитися: наскільки будинки готові до форс-мажорів.

"Важливо розрізняти енергоефективність та енергонезалежність. Майбутнє — за автономними системами енергозабезпечення", — наголошує експерт.

Йдеться не лише про збереження тепла. В тренді — будинки з власними джерелами електроенергії, запасами води, альтернативними системами обігріву.

Інвестиційна привабливість: ринок, що адаптується

Попри виклики війни, український ринок нерухомості зберігає свою інвестиційну привабливість. За оцінками експертів, прибутковість інвестицій у нерухомість становить близько 7% річних, що перевищує середньоєвропейські показники. Це робить ринок цікавим для інвесторів, які шукають довгострокові перспективи.

"Зараз на ринку відбувається накопичення попиту, що сформує тенденцію підготовки проєктів до швидкого старту. В якийсь момент можемо очікувати одночасного запуску багатьох проєктів", — прогнозує Мехтієв.

Як повідомлялось, ринок житлової нерухомості України у 2024 році пережив значне зростання: загальна площа нового житла, введеного в експлуатацію, сягнула 9,8 млн кв. м, що на 32% більше, ніж попереднього року.

Також ми розповідали, що із понад 350 активних будівельних майданчиків житлових комплексів у великих містах України, таких як Київ, Львів, Одеса, Дніпро та Ужгород, лише чверть пропонує розтермінування платежів на термін від трьох років і більше. Переважна більшість забудовників надають фінансову відстрочку лише на 1-2 роки. При цьому, близько третини компаній обмежують період розтермінування від шести до вісімнадцяти місяців.