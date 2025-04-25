Ринок житла в Україні: де зросли обсяги будівництва

Будівництво. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ринок житлової нерухомості України у 2024 році продемонстрував вражаюче зростання: загальна площа прийнятого в експлуатацію житла збільшилася на 32% і склала 9,8 млн кв. м. Цей сплеск активності став результатом комбінації державних ініціатив, міграційних процесів і адаптації забудовників до нових реалій.

За даними аналітиків GMK Center, у центрі зростання — регіони, віддалені від зони бойових дій.

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Київ: 1,41 млн кв. м (14,5% від загального обсягу). Столиця залишається центром економічної активності та приваблює значну частину попиту завдяки розвиненій інфраструктурі та стабільному попиту на первинний ринок.

Київська область: 1,95 млн кв. м (19,9%). Передмістя столиці стало магнітом для тих, хто шукає доступніше житло з хорошою транспортною доступністю.

Львівська область: 1,06 млн кв. м (10,9%). Західна Україна, зокрема Львівщина, активно залучає внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інвесторів завдяки безпеці та економічному потенціалу.

Інші регіони, такі як Закарпатська та Івано-Франківська області, також показали зростання, ставши притулком для ВПО та осередками будівельної активності через віддаленість від зон бойових дій.

Програми, що змінюють гру: як "єОселя" стимулює попит

Важливою рушійною силою ринку стала державна програма "єОселя", зазначає генеральний директор девелоперської компанії Greenol Олег Приходько. У 2024 році через неї було видано іпотечних кредитів на суму 14,6 млрд грн — це на 66% більше, ніж у 2023-му. Хоча у другій половині року темпи сповільнилися через зміни умов кредитування та тимчасовий брак фінансування, попит на доступне житло все ще залишається високим.

Плани на 2025 рік виглядають ще амбітніше — уряд заклав у програму 18 млрд грн. Якщо ці кошти будуть повністю використані, можна очікувати чергового імпульсу до зростання.

Вплив ВПО: як внутрішня міграція формує житлову мапу

Понад 4 мільйони внутрішньо переміщених осіб створили новий географічний попит на житло. Львівщина, Закарпаття та Івано-Франківщина перетворилися на осередки будівельної активності саме через зростання населення. Забудовники спрямували ресурси на добудову та введення в експлуатацію проєктів, що були "заморожені" ще у 2022–2023 роках. Це дозволило частково задовольнити потреби в житлі серед тих, хто був змушений залишити домівки через війну.

Логістика і будматеріали: нові виклики та адаптація

Попри стрімке зростання цін на енергоносії та перебої з логістикою, забудовники зуміли адаптуватися. Відновлення транспортних ланцюгів і стабілізація постачання будівельних матеріалів стали ключовими факторами, що дозволили реалізовувати проєкти в заявлені строки. Хоч витрати й зросли в рази, ринок довів: українське будівництво здатне витримувати надвисокий рівень стресу.

Іпотека повертається: можливості та обмеження

За даними девелоперів, обсяг іпотеки у 2024 році перевищив довоєнний рівень на 30%. Це хороший сигнал для ринку. Проте в абсолютних цифрах — кредитування все ще дуже обмежене. Основною перепоною залишається низька платоспроможність населення та високі вимоги банків до позичальників. У перспективі саме розвиток іпотечного кредитування може стати основою довгострокового відновлення ринку.

Виклики та обмеження

Всупереч зростанню, ринок зіткнувся з низкою проблем.

Обмежене фінансування "єОселі". У другому півріччі 2024 року брак коштів і зміна умов програми знизили її ефективність.

Високі витрати. Зростання цін на будматеріали, енергоносії та логістику ускладнює реалізацію проєктів, особливо в економсегменті.

Нерівномірний розвиток. Більшість будівництва зосереджена в безпечних регіонах, тоді як східні та південні області залишаються поза увагою забудовників через безпекові ризики.

Прогнози на 2025 рік

Експерти прогнозують, що у 2025 році ринок збереже позитивну динаміку, якщо будуть виконані такі умови:

збільшення фінансування "єОселі" до запланованих 18 млрд грн;

подальша стабілізація логістики та зниження цін на будматеріали;

зростання довіри інвесторів до первинного ринку, що залежить від прозорості забудовників і стабільності економіки.

Київ, Київська та Львівська області, ймовірно, залишаться лідерами, але Закарпаття та Івано-Франківщина можуть наростити свою частку завдяки туризму та попиту з боку ВПО.

Як повідомлялось, купівля квартири в новому будинку є привабливим варіантом як для інвестицій, так і для особистого проживання. Однією з ключових переваг є вигідніша ціна на етапі будівництва, а також можливість підібрати оптимальне планування та скористатися умовами розтермінування. Проте, перед укладанням угоди важливо уважно дослідити репутацію забудовника, зважити власні фінансові ресурси та проаналізувати ситуацію на ринку нерухомості.

Зазначимо також, зведення будівель є комплексною справою, де юридичні аспекти мають таке ж значення, як і будівельні матеріали. Нехтування правовими деталями на старті проєкту може призвести до проблем у майбутньому, включаючи спори, судові розгляди, фінансові санкції або припинення будівництва.