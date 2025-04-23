Які будинки купують українці у 2025 році: тренди та ціни

Жінка та чоловік роблять розрахунки. Фото: Freepik

Ринок індивідуального житлового будівництва в Україні помітно пожвавився. Від початку 2023 року кількість запитів на будинки "під ключ" зросла на 54%, а пропозицій — майже вдвічі. Люди шукають швидкі та зручні рішення, які дозволяють отримати готовий будинок без зайвого клопоту. Формат "під ключ" дає змогу уникнути головного болю, пов’язаного з вибором підрядників, постачанням матеріалів і координацією робіт.

Як пише "РБК-Україна" з посиланням на дані платформи OLX Нерухомість, комплексне будівництво включає не лише зведення самого будинку, а й підведення комунікацій, внутрішнє оздоблення та навіть юридичний супровід. Це перетворює процес у зрозумілий сервіс — із чіткими термінами та гарантіями.

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Географія попиту: де найактивніше купують

Лідером за кількістю оголошень про будівництво є Київська область — на неї припадає майже половина всього ринку. Це пояснюється концентрацією платоспроможного населення та високою щільністю забудови.

Другу позицію посідає Львівщина — регіон, який за останні роки прийняв значну кількість внутрішньо переміщених осіб. Попит тут зріс утричі.

Натомість у прифронтових регіонах, таких як Херсонщина, ситуація кардинально інша. Кількість оголошень зменшилася на 70%, а відгуків — майже на 95%. Це свідчить про те, наскільки сильно безпековий фактор впливає на ринок нерухомості.

Будівництво без переплат: як формуються ціни

Ціна будинку "під ключ" залежить від кількох ключових чинників:

будівельні матеріали. Вартість зросла через інфляцію, перебої в логістиці та дефіцит окремих позицій;

технології будівництва. Каркасні та модульні будинки — більш бюджетні, однак мають свої технічні обмеження;

локація. У регіонах із високим попитом ціни значно вищі;

терміновість. Чим коротший термін здачі об’єкта, тим дорожче обходиться проєкт;

кадровий дефіцит. Через війну галузь втратила багато спеціалістів, що також впливає на собівартість робіт.

Як українці фінансують нове житло

Попри складні умови, будівництво індивідуального житла фінансується за рахунок декількох джерел:

банківські кредити — класичний шлях для тих, хто має стабільний дохід і кредитну історію;

державна програма "Власний дім" — орієнтована на мешканців села, пропонує пільгові умови;

програма "єВідновлення" — надає компенсацію за зруйноване житло тим, у кого є земельна ділянка.

У комплексі ці програми підтримують попит та стимулюють розвиток будівництва в нових форматах.

У фокусі — каркасні й модульні рішення

Каркасні та модульні будинки дедалі частіше обирають як практичну альтернативу квартирам. Їх основні переваги:

швидкість монтажу — будівництво займає від кількох тижнів до кількох місяців;

доступна ціна — конструкції в середньому дешевші за цегляні або газоблокові варіанти;

енергоефективність — сучасні матеріали дозволяють економити на опаленні.

Разом із тим, модульні будинки менш гнучкі з погляду дизайну, а каркасні конструкції поступаються у довговічності. Проте для багатьох це розумний компроміс між ціною та комфортом.

Як повідомлялось, з початку 2023 року в Україні спостерігається значне зростання попиту на приватні будинки та земельні ділянки після спаду попереднього року. Ця тенденція зумовлена міркуваннями безпеки, прагненням до автономії та перевагами комфортного життя за межами міста. Відповідно, кількість укладених угод купівлі-продажу приватного житла помітно збільшилася.

Зазначимо також, у воєнний час українці переосмислюють традиційне зберігання коштів у нерухомості. Фінансові експерти застерігають, що інвестиції в нерухоме майно зараз є ризикованими з погляду як прибутковості, так і збереження заощаджень. Вони радять шукати більш безпечні альтернативи для капіталовкладень.