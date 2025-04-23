Какие дома покупают украинцы в 2025 году: тренды и цены

Женщина и мужчина делают расчеты. Фото: Freepik

Рынок индивидуального жилищного строительства в Украине переживает заметное оживление. С начала 2023 года количество запросов на дома "под ключ" выросло на 54%, а предложений — почти вдвое. Люди ищут быстрые и удобные решения, которые позволяют получить готовый дом без лишних хлопот. Формат "под ключ" позволяет избежать головной боли, связанной с выбором подрядчиков, поставкой материалов и координацией работ.

Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на данные платформы OLX Недвижимость, комплексное строительство включает не только возведение самого дома, но и подведение коммуникаций, внутреннюю отделку и даже юридическое сопровождение. Это превращает процесс в понятный сервис — с четкими сроками и гарантиями.

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Лидером по количеству объявлений о строительстве является Киевская область — на нее приходится почти половина всего рынка. Это объясняется концентрацией платежеспособного населения и высокой плотностью застройки.

Вторую позицию занимает Львовская область — регион, который за последние годы принял значительное количество внутренне перемещенных лиц. Спрос здесь вырос втрое.

Зато в прифронтовых регионах, таких как Херсонская область, ситуация кардинально иная. Количество объявлений уменьшилось на 70%, а отзывов — почти на 95%. Это свидетельствует о том, насколько сильно фактор безопасности влияет на рынок недвижимости.

Строительство без переплат: как формируются цены

Цена дома "под ключ" зависит от нескольких ключевых факторов:

строительные материалы. Стоимость выросла из-за инфляции, перебоев в логистике и дефицита отдельных позиций;

технологии строительства. Каркасные и модульные дома — более бюджетные, однако имеют свои технические ограничения;

локация. В регионах с высоким спросом цены значительно выше;

срочность. Чем короче срок сдачи объекта, тем дороже обходится проект;

кадровый дефицит. В результате отрасль потеряла много специалистов, что также влияет на себестоимость работ.

Как украинцы финансируют новое жилье

Несмотря на сложные условия, строительство индивидуального жилья финансируется за счет нескольких источников:

банковские кредиты — классический путь для тех, кто имеет стабильный доход и кредитную историю;

государственная программа "Собственный дом" — ориентирована на жителей села, предлагает льготные условия;

программа "єВідновлення" — предоставляет компенсацию за разрушенное жилье тем, у кого есть земельный участок.

В комплексе эти программы поддерживают спрос и стимулируют развитие строительства в новых форматах.

В фокусе — каркасные и модульные решения

Каркасные и модульные дома все чаще выбирают как практичную альтернативу квартирам. Их основные преимущества:

скорость монтажа — строительство занимает от нескольких недель до нескольких месяцев;

доступная цена — конструкции в среднем дешевле кирпичных или газоблочных вариантов;

энергоэффективность — современные материалы позволяют экономить на отоплении.

Вместе с тем, модульные дома менее гибкие с точки зрения дизайна, а каркасные конструкции уступают в долговечности. Однако для многих это разумный компромисс между ценой и комфортом.

Как сообщалось, с начала 2023 года в Украине наблюдается значительный рост спроса на частные дома и земельные участки после спада предыдущего года. Эта тенденция обусловлена соображениями безопасности, стремлением к автономии и преимуществами комфортной жизни за пределами города. Соответственно, количество заключенных сделок купли-продажи частного жилья заметно увеличилось.

Отметим также, в военное время украинцы переосмысливают традиционное хранение средств в недвижимости. Финансовые эксперты предостерегают, что инвестиции в недвижимое имущество сейчас являются рискованными как с точки зрения доходности, так и сохранения сбережений. Они советуют искать более безопасные альтернативы для капиталовложений.