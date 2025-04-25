Рынок жилья в Украине: где выросли объемы строительства

Строительство. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок жилой недвижимости Украины в 2024 году продемонстрировал впечатляющий рост: общая площадь принятого в эксплуатацию жилья увеличилась на 32% и составила 9,8 млн кв. м. Этот всплеск активности стал результатом комбинации государственных инициатив, миграционных процессов и адаптации застройщиков к новым реалиям.

По данным аналитиков GMK Center, в центре роста — регионы, удаленные от зоны боевых действий.

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Киев: 1,41 млн кв. м (14,5% от общего объема). Столица остается центром экономической активности и привлекает значительную часть спроса благодаря развитой инфраструктуре и стабильному спросу на первичный рынок.

Киевская область: 1,95 млн кв. м (19,9%). Пригород столицы стал магнитом для тех, кто ищет более доступное жилье с хорошей транспортной доступностью.

Львовская область: 1,06 млн кв. м (10,9%). Западная Украина, в частности Львовщина, активно привлекает внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и инвесторов благодаря безопасности и экономическому потенциалу.

Другие регионы, такие как Закарпатская и Ивано-Франковская области, также показали рост, став приютом для ВПЛ и очагами строительной активности из-за удаленности от зон боевых действий.

Программы, меняющие игру: как "єОселя" стимулирует спрос

Важной движущей силой рынка стала государственная программа "еОселя", отмечает генеральный директор девелоперской компании Greenol Олег Приходько. В 2024 году через нее было выдано ипотечных кредитов на сумму 14,6 млрд грн — это на 66% больше, чем в 2023-м. Хотя во второй половине года темпы замедлились из-за изменения условий кредитования и временной нехватки финансирования, спрос на доступное жилье все еще остается высоким.

Планы на 2025 год выглядят еще амбициознее — правительство заложило в программу 18 млрд грн. Если эти средства будут полностью использованы, можно ожидать очередного импульса к росту.

Влияние ВПЛ: как внутренняя миграция формирует жилищную карту

Более 4 миллионов внутренне перемещенных лиц создали новый географический спрос на жилье. Львовщина, Закарпатье и Ивано-Франковщина превратились в центры строительной активности именно из-за роста населения. Застройщики направили ресурсы на достройку и ввод в эксплуатацию проектов, которые были "заморожены" еще в 2022-2023 годах. Это позволило частично удовлетворить потребности в жилье среди тех, кто был вынужден покинуть дома из-за войны.

Логистика и стройматериалы: новые вызовы и адаптация

Несмотря на стремительный рост цен на энергоносители и перебои с логистикой, застройщики сумели адаптироваться. Восстановление транспортных цепочек и стабилизация поставок строительных материалов стали ключевыми факторами, позволившими реализовывать проекты в заявленные сроки. Хоть затраты и выросли в разы, рынок доказал: украинское строительство способно выдерживать сверхвысокий уровень стресса.

Ипотека возвращается: возможности и ограничения

По данным девелоперов, объем ипотеки в 2024 году превысил довоенный уровень на 30%. Это хороший сигнал для рынка. Однако в абсолютных цифрах — кредитование все еще очень ограничено. Основной преградой остается низкая платежеспособность населения и высокие требования банков к заемщикам. В перспективе именно развитие ипотечного кредитования может стать основой долгосрочного восстановления рынка.

Вызовы и ограничения

Несмотря на рост, рынок столкнулся с рядом проблем.

Ограниченное финансирование "єОсели". Во втором полугодии 2024 года нехватка средств и изменение условий программы снизили ее эффективность.

Высокие расходы. Рост цен на стройматериалы, энергоносители и логистику затрудняет реализацию проектов, особенно в эконом-сегменте.

Неравномерное развитие. Большинство строительства сосредоточено в безопасных регионах, тогда как восточные и южные области остаются без внимания застройщиков из-за рисков безопасности.

Прогнозы на 2025 год

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году рынок сохранит положительную динамику, если будут выполнены следующие условия:

увеличение финансирования "єОсели" до запланированных 18 млрд грн;

дальнейшая стабилизация логистики и снижение цен на стройматериалы;

рост доверия инвесторов к первичному рынку, что зависит от прозрачности застройщиков и стабильности экономики.

Киев, Киевская и Львовская области, вероятно, останутся лидерами, но Закарпатье и Ивано-Франковская область могут нарастить свою долю благодаря туризму и спросу со стороны ВПО.

Как сообщалось, покупка квартиры в новом доме является привлекательным вариантом как для инвестиций, так и для личного проживания. Одним из ключевых преимуществ является выгодная цена на этапе строительства, а также возможность подобрать оптимальную планировку и воспользоваться условиями рассрочки. Однако, перед заключением сделки важно внимательно исследовать репутацию застройщика, взвесить собственные финансовые ресурсы и проанализировать ситуацию на рынке недвижимости.

Отметим также, возведение зданий является комплексным делом, где юридические аспекты имеют такое же значение, как и строительные материалы. Пренебрежение правовыми деталями на старте проекта может привести к проблемам в будущем, включая споры, судебные разбирательства, финансовые санкции или прекращение строительства.