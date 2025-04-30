Изменения на рынке недвижимости — за каким жильем "охотятся" покупатели

Рука с ключами. Фото: Unsplash

Полномасштабная война в корне изменила приоритеты украинцев в вопросе выбора жилья. То, что еще несколько лет назад считалось престижным или рациональным, теперь потеряло актуальность. Страх, необходимость автономии, потребность в безопасности и комфорте — вот новые двигатели спроса.

Как рассказал генеральный директор киевской девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев, одним из самых заметных трендов стало изменение отношения к этажности. Если раньше чем выше — тем престижнее, то сейчас ситуация другая, пишет Property Times.

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"С пятого этажа лучше осматривать ландшафтный дизайн, чем с 27-го, а независимость от лифтов стала критически важной", — отмечает он.

Покупатели теперь стремятся быть ближе к земле. Не только из-за практичности, но и из-за элементарной безопасности — при воздушных тревогах, отключениях электроэнергии или обстрелах. Выбор низких этажей — это больше не компромисс, а сознательное решение.

Пространство — не роскошь, а потребность

Карантинные ограничения во время пандемии, а затем — война — показали, что просторное жилье важно не только для комфорта, но и для психического здоровья. Идея микроквартир на 15-17 квадратных метров исчезла с рынка. Вместо этого:

однокомнатные квартиры теперь имеют площадь 55-60 кв. м;

трехкомнатные — достигают 140-150 кв. м

"Мы осознали, насколько жизненно важно иметь личное пространство, особенно во время вынужденного пребывания дома", — комментирует Мехтиев.

Это — не только о квадратных метрах. Это о новой философии планирования — с отдельными зонами для работы, сна, отдыха, укрытия.

Паркинг стал укрытием: новый уровень многофункциональности

Паркинг в 2025 году — это уже не просто место для авто, а элемент гражданской защиты, а иногда и жизненно важное пространство.

"Это не просто паркинг, который можно использовать как укрытие, а пространство с надлежащими условиями пребывания — туалеты, системы питания, вентиляция и безопасное перемещение", — подчеркивает Мехтиев.

Застройщики меняют подходы: теперь каждый многофункциональный жилой комплекс должен учитывать и укрытия. И это уже не опция, а стандарт.

Энергонезависимость — гарантия стабильности

Еще один урок — уязвимость централизованных систем. В 2022-2024 годах массовые отключения электроэнергии заставили задуматься: насколько дома готовы к форс-мажорам.

"Важно различать энергоэффективность и энергонезависимость. Будущее — за автономными системами энергообеспечения", — подчеркивает эксперт.

Речь идет не только о сохранении тепла. В тренде — дома с собственными источниками электроэнергии, запасами воды, альтернативными системами обогрева.

Инвестиционная привлекательность: адаптирующийся рынок

Несмотря на вызовы войны, украинский рынок недвижимости сохраняет свою инвестиционную привлекательность. По оценкам экспертов, доходность инвестиций в недвижимость составляет около 7% годовых, что превышает среднеевропейские показатели. Это делает рынок интересным для инвесторов, которые ищут долгосрочные перспективы.

"Сейчас на рынке происходит накопление спроса, что сформирует тенденцию подготовки проектов к быстрому старту. В какой-то момент можем ожидать одновременного запуска многих проектов", — прогнозирует Мехтиев.

Как сообщалось, рынок жилой недвижимости Украины в 2024 году пережил значительный рост: общая площадь нового жилья, введенного в эксплуатацию, достигла 9,8 млн кв. м, что на 32% больше, чем в предыдущем году.

Также мы рассказывали, что из более 350 активных строительных площадок жилых комплексов в крупных городах Украины, таких как Киев, Львов, Одесса, Днепр и Ужгород, только четверть предлагает рассрочку платежей на срок от трех лет и более. Подавляющее большинство застройщиков предоставляют финансовую отсрочку лишь на 1-2 года. При этом, около трети компаний ограничивают период рассрочки от шести до восемнадцати месяцев.