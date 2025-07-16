Парковка в Києві — найдорожчі та доступні райони

Парковка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У столиці України вартість паркомісць стрімко зросла, і в деяких районах уже зрівнялася з цінами на однокімнатні квартири. Особливо це відчутно в елітних новобудовах. Попит на машиномісця не зменшується навіть під час війни, адже кількість автомобілів у Києві продовжує зростати.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де в Києві найдорожчі паркомісця, де можна знайти доступніші варіанти та чому ціни зростають.

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Де найдорожчі паркомісця у Києві

Абсолютним лідером за цінами став Печерський район. Саме тут, за даними сервісу OLX Нерухомість, ціна за одне місце для авто варіюється від 22 до 27 тисяч доларів. У преміум ЖК, таких як Tetris Hall 2, вартість паркомісця може сягати 60 тисяч доларів.

Не сильно відстає і Поділ — там ціни досягають 30-45 тисяч доларів. У Шевченківському районі, який теж вважається привабливим для інвесторів і мешканців з високим достатком, середня ціна становить від 18 до 24 тисяч доларів.

Такі суми вже стали серйозною статтею витрат для власників авто. Однак бажаючих придбати паркомісце це не зупиняє, особливо в центральних районах, де проблеми з паркуванням особливо гострі.

У яких районах Києва паркомісця найдоступніші

Значно дешевші варіанти можна знайти на околицях Києва та в житлових масивах. Найнижчі ціни наразі фіксуються в таких районах:

Троєщина, Святошин, Виноградар — вартість машиномісця стартує від 7,5 тис. доларів і доходить до 11 тис. дол.;

Оболонь, Лук’янівка, Солом’янка — 13-17 тис. дол. за місце.

Ці райони залишаються привабливими для тих, хто не хоче витрачати шалені суми, але водночас потребує гарантованого місця для свого авто.

Ціни на паркомісця у Києві. Графіка: Новини.LIVE

Чому ціни на паркомісця у Києві зросли

Підвищення вартості паркомісць у столиці має кілька ключових причин. Головна з них — безпрецедентне зростання кількості автомобілів. За словами заступника голови КМДА Володимира Прокопіва, у Києві перебуває близько 1,2 млн автомобілів.

"Це надзвичайно велика їх кількість для нашого міста... Київ як столиця приймає з приміських територій близько півмільйона людей, які їдуть на роботу вранці й повертаються ввечері. Було б добре, якби вони не їхали до центру Києва на власному автомобілі, а мали змогу залишити його на в’їзді в столицю та пересісти на інший вид транспорту", — сказав він в етері Громадського радіо.

Таким чином, проблема з паркуванням має системний характер і зачіпає не лише мешканців столиці, а й численних приїжджих.

Яку роль відіграють новобудови у вартості паркомісць

Ще один чинник, що впливає на зростання цін, — політика забудовників. У нових житлових комплексах часто економлять на будівництві підземних паркінгів, обмежуючись відкритими стоянками або зовсім не передбачаючи достатньої кількості місць.

Водночас у старому житловому фонді існує гострий дефіцит паркомісць, тому попит на них постійно зростає. У результаті ціна формується не тільки ринковими умовами, а й суто фізичною нестачею місць для стоянки.

Які нововведення щодо паркування ухвалили у 2025 році

У відповідь на погіршення ситуації уряд посилив правила та підвищив штрафи. Кабінет міністрів схвалив новий законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення санкцій за:

стоянку на місцях для водіїв з інвалідністю;

зупинку в недозволених зонах;

паркування в аварійно-небезпечних ділянках.

Такі заходи мають стимулювати водіїв дотримуватись правил і водночас створюють додаткову мотивацію придбати законне паркомісце.

Чи вигідно інвестувати в паркомісця

Для частини інвесторів машиномісця стали новим інструментом збереження і примноження капіталу. За даними компанії InCo Home, інвестиції у паркомісця можуть приносити стабільний дохід:

4-7% річних — у спальних районах столиці;

до 9% — у центральних локаціях.

Таким чином, попри високі ціни, машиномісце перетворюється на повноцінний актив, який дає прибуток і не втрачає актуальності на тлі зростаючого попиту.

Як повідомлялось, українські міста переживають значні зміни: швидкий розвиток інфраструктури та збільшення кількості автомобілів створюють дефіцит паркувальних місць. Це перетворює купівлю паркомісця чи гаража на нагальну потребу для багатьох українців, які шукають безпечні та зручні рішення для зберігання своїх авто.

Також ми розповідали, що більшість великих міст України вже давно обладнані платними парковками. Однак, незважаючи на це, деякі категорії громадян мають законне право користуватися ними абсолютно безоплатно. Але не всі водії обізнані про цю можливість.