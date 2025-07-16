Парковка в Киеве — самые дорогие и доступные районы

Парковка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В столице Украины стоимость паркомест стремительно выросла, и в некоторых районах уже сравнялась с ценами на однокомнатные квартиры. Особенно это ощутимо в элитных новостройках. Спрос на машиноместа не уменьшается даже во время войны, ведь количество автомобилей в Киеве продолжает расти.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где в Киеве самые дорогие паркоместа, где можно найти более доступные варианты и почему цены растут.

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Где самые дорогие паркоместа в Киеве

Абсолютным лидером по ценам стал Печерский район. Именно здесь, по данным сервиса OLX Нерухомість, цена за одно место для авто варьируется от 22 до 27 тысяч долларов. В премиум ЖК, таких как Tetris Hall 2, стоимость паркоместа может достигать 60 тысяч долларов.

Не сильно отстает и Подол — там цены достигают 30-45 тысяч долларов. В Шевченковском районе, который тоже считается привлекательным для инвесторов и жильцов с высоким достатком, средняя цена составляет от 18 до 24 тысяч долларов.

Такие суммы уже стали серьезной статьей расходов для владельцев авто. Однако желающих приобрести паркоместо это не останавливает, особенно в центральных районах, где проблемы с парковкой особенно острые.

В каких районах Киева паркоместа самые доступные

Значительно более дешевые варианты можно найти на окраинах Киева и в жилых массивах. Самые низкие цены пока фиксируются в таких районах:

Троещина, Святошин, Виноградарь — стоимость машиноместа стартует от 7,5 тыс. долларов и доходит до 11 тыс. долл;

Оболонь, Лукьяновка, Соломенка — 13-17 тыс. долл. за место.

Эти районы остаются привлекательными для тех, кто не хочет тратить баснословные суммы, но при этом нуждается в гарантированном месте для своего авто.

Цены на паркоместа в Киеве. Графика: Новини.LIVE

Почему цены на паркоместа в Киеве выросли

Повышение стоимости паркомест в столице имеет несколько ключевых причин. Главная из них — беспрецедентный рост количества автомобилей. По словам заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива, в Киеве находится около 1,2 млн автомобилей.

"Это чрезвычайно большое их количество для нашего города... Киев как столица принимает из пригородных территорий около полумиллиона людей, которые едут на работу утром и возвращаются вечером. Было бы хорошо, если бы они не ехали в центр Киева на собственном автомобиле, а имели возможность оставить его на въезде в столицу и пересесть на другой вид транспорта", — сказал он в эфире Общественного радио.

Таким образом, проблема с парковкой имеет системный характер и затрагивает не только жителей столицы, но и многочисленных приезжих.

Какую роль играют новостройки в стоимости паркомест

Еще один фактор, влияющий на рост цен, — политика застройщиков. В новых жилых комплексах часто экономят на строительстве подземных паркингов, ограничиваясь открытыми стоянками или вовсе не предусматривая достаточного количества мест.

В то же время в старом жилом фонде существует острый дефицит паркомест, поэтому спрос на них постоянно растет. В результате цена формируется не только рыночными условиями, но и чисто физической нехваткой мест для стоянки.

Какие нововведения по парковке приняли в 2025 году

В ответ на ухудшение ситуации правительство ужесточило правила и повысило штрафы. Кабинет министров одобрил новый законопроект, который предусматривает существенное повышение санкций за:

стоянку на местах для водителей с инвалидностью;

остановку в неположенных зонах;

парковку в аварийно-опасных участках.

Такие меры должны стимулировать водителей соблюдать правила и одновременно создают дополнительную мотивацию приобрести законное паркоместо.

Выгодно ли инвестировать в паркоместа

Для части инвесторов машиноместа стали новым инструментом сохранения и приумножения капитала. По данным компании InCo Home, инвестиции в паркоместа могут приносить стабильный доход:

4-7% годовых — в спальных районах столицы;

до 9% — в центральных локациях.

Таким образом, несмотря на высокие цены, машиноместо превращается в полноценный актив, который дает прибыль и не теряет актуальности на фоне растущего спроса.

Как сообщалось, украинские города переживают значительные изменения: быстрое развитие инфраструктуры и увеличение количества автомобилей создают дефицит парковочных мест. Это превращает покупку паркоместа или гаража в насущную потребность для многих украинцев, которые ищут безопасные и удобные решения для хранения своих авто.

Также мы рассказывали, что большинство крупных городов Украины уже давно оборудованы платными парковками. Однако, несмотря на это, некоторые категории граждан имеют законное право пользоваться ими абсолютно бесплатно. Но не все водители осведомлены об этой возможности.