Як обрати паркінг в Україні у 2025 році — поради та тренди

Паркінг. Фото: Freepik

У 2025 році українські міста стрімко трансформуються: нові райони, швидший ритм життя та зростання кількості автомобілів. Збільшення транспортного потоку загострює проблему паркування, змушуючи українців шукати зручні та безпечні рішення для зберігання авто. Купівля паркомісця чи гаража стає не просто забаганкою, а необхідністю.

Редакція Новини.LIVE розповідає на що звертати увагу, чим відрізняються формати паркування, які ризики й що з цим усім робити покупцю.

Реклама

Читайте також:

Паркінг, гараж чи просто двір: у чому різниця

У сучасному міському середовищі традиційне "паркуюсь біля будинку" вже майже не працює. Тому важливо розуміти, які є формати:

Гараж — окрема конструкція або приміщення, здебільшого на одного власника. Підходить для зберігання речей, обладнання, невеликих майстерень. Часто має індивідуальний доступ і не залежить від інших користувачів. Паркінг — багаторівнева споруда з десятками або сотнями паркомісць. Має спільну інфраструктуру: в'їзди, системи вентиляції, охорону, опалення, освітлення. Паркомісце — окрема ділянка у структурі паркінгу, що купується або орендується для конкретного авто.

У 2025 році розуміння цих відмінностей критично важливе для раціонального вибору з урахуванням цілей — від зручності до інвестування.

Який паркінг обрати у 2025: ключові формати

Підземний паркінг

Найдорожчий, але й найкомфортніший варіант, пише Zaxid.net. Він не псує вигляд двору, не займає зелені зони та забезпечує найвищий рівень безпеки. Часто має прямий вихід до під'їзду.

Наземний багаторівневий паркінг

Компромісний варіант між ціною та зручністю. Якщо проєкт якісний — забезпечує тепло, вентиляцію й охорону. Але може бути далі від входу в будинок.

Гаражні бокси у ЖК

Тренд останніх років, наголошують у компанії blago. Зазвичай — індивідуальні приміщення на першому поверсі новобудови. Вигідно для тих, хто хоче простір не тільки для авто, але і для зберігання речей чи облаштування майстерні.

Що варто врахувати при купівлі паркомісця

Юридичний статус. В Україні паркомісця не завжди оформлюються як об'єкти нерухомості. Перевіряйте документи: чи можлива реєстрація права власності, чи це договір користування.

Вентиляція та гідроізоляція. У старих паркінгах — це критичний недолік. Надмірна волога призводить до корозії авто, а погана вентиляція — до неприємних запахів.

Наявність систем безпеки. Відеоспостереження, охорона, доступ по картках — усе це вже не розкіш, а мінімум.

Стан під’їздів та рамп. Занадто круті або вузькі заїзди — причина постійного дискомфорту та ризик для авто.

Близькість до квартири. Ідеально — прямий вихід з ліфта або сходової. Якщо місце в іншому блоці, подумайте про щоденний маршрут.

Безпека як новий пріоритет

Під час війни українці стали уважніше ставитись до питань захисту. У 2025 році паркінг виконує не лише функцію стоянки, а й — у багатьох випадках — слугує укриттям. Найкращі рішення — це паркінги з посиленими бетонними перекриттями, вентиляцією й запасами води, які внесені в офіційний перелік захисних споруд.

У разі повітряної тривоги саме паркінг може стати найближчим і найшвидшим варіантом сховища. Це важливо враховувати при виборі житла.

Паркінг як інвестиція

У 2025 році попит на якісні паркомісця зростає, особливо у великих містах. Паркінг можна не лише використовувати, а й вигідно здавати в оренду (особливо в ЖК із концепцією "двір без авто"). При цьому важливо переконатися, що документи дозволяють таке використання.

Орієнтовна вартість паркомісця у новобудові Києва — від 12 до 30 тисяч доларів залежно від району, формату й інфраструктури. У Львові, Одесі, Дніпрі — трохи дешевше. Проте ціни зростають щороку.

Тренди 2025 року: на що ще звертати увагу

Електрозарядки. Зі зростанням кількості електрокарів забудовники почали проєктувати паркінги із зарядними станціями. Якщо плануєте електромобіль — беріть місце поруч із зарядною точкою.

Автоматизація. Багато нових ЖК використовують шлагбауми з мобільним керуванням, датчики зайнятості місць, сканери номерів.

Пожежна безпека. Система оповіщення, датчики диму, вогнегасники на поверсі — обов’язкові для нових об’єктів.

Як повідомлялось, чимало українців купують автомобілі для повсякденних поїздок, але часто стикаються з проблемою відсутності гаража чи вільного місця на стоянці біля будинку, особливо у багатоповерхівках. Через це автівки доводиться залишати просто у дворі. Щоб уникнути неприємностей, важливо знати, де саме таке паркування заборонено.

Також ми розповідали, що практично в усіх великих містах України сьогодні є платні парковки. Проте не всі водії обізнані з тим, що існують законні підстави для безоплатної стоянки автомобіля на деяких з них.