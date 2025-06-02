Как выбрать паркинг в Украине в 2025 году — советы и тренды

Паркинг. Фото: Freepik

В 2025 году украинские города стремительно трансформируются: новые районы, более быстрый ритм жизни и рост количества автомобилей. Увеличение транспортного потока обостряет проблему парковки, заставляя украинцев искать удобные и безопасные решения для хранения авто. Покупка паркоместа или гаража становится не просто прихотью, а необходимостью.

Редакция Новини.LIVE рассказывает на что обращать внимание, чем отличаются форматы парковки, какие риски и что с этим всем делать покупателю.

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Паркинг, гараж или просто двор: в чем разница

В современной городской среде традиционное "паркуюсь возле дома" уже почти не работает. Поэтому важно понимать, какие есть форматы:

Гараж — отдельная конструкция или помещение, в основном на одного владельца. Подходит для хранения вещей, оборудования, небольших мастерских. Часто имеет индивидуальный доступ и не зависит от других пользователей. Паркинг — многоуровневое сооружение с десятками или сотнями паркомест. Имеет общую инфраструктуру: въезды, системы вентиляции, охрану, отопление, освещение. Паркоместо — отдельный участок в структуре паркинга, покупаемый или арендуемый для конкретного авто.

В 2025 году понимание этих отличий критически важно для рационального выбора с учетом целей — от удобства до инвестирования.

Какой паркинг выбрать в 2025: ключевые форматы

Подземный паркинг

Самый дорогой, но и самый комфортный вариант, пишет Zaxid.net. Он не портит вид двора, не занимает зеленые зоны и обеспечивает высокий уровень безопасности. Часто имеет прямой выход к подъезду.

Наземный многоуровневый паркинг

Компромиссный вариант между ценой и удобством. Если проект качественный — обеспечивает тепло, вентиляцию и охрану. Но может быть дальше от входа в дом.

Гаражные боксы в ЖК

Тренд последних лет, отмечают в компании blago. Обычно — индивидуальные помещения на первом этаже новостройки. Выгодно для тех, кто хочет пространство не только для авто, но и для хранения вещей или обустройства мастерской.

Что стоит учесть при покупке паркоместа

Юридический статус. В Украине паркоместа не всегда оформляются как объекты недвижимости. Проверяйте документы: возможна ли регистрация права собственности, или это договор пользования.

Вентиляция и гидроизоляция. В старых паркингах — это критический недостаток. Чрезмерная влага приводит к коррозии авто, а плохая вентиляция — к неприятным запахам.

Наличие систем безопасности. Видеонаблюдение, охрана, доступ по карточкам — все это уже не роскошь, а минимум.

Состояние подъездов и рамп. Слишком крутые или узкие заезды — причина постоянного дискомфорта и риск для авто.

Близость к квартире. Идеально — прямой выход из лифта или лестничной. Если место в другом блоке, подумайте о ежедневном маршруте.

Безопасность как новый приоритет

Во время войны украинцы стали внимательнее относиться к вопросам защиты. В 2025 году паркинг выполняет не только функцию стоянки, но и — во многих случаях — служит укрытием. Лучшие решения — это паркинги с усиленными бетонными перекрытиями, вентиляцией и запасами воды, которые внесены в официальный перечень защитных сооружений.

В случае воздушной тревоги именно паркинг может стать ближайшим и самым быстрым вариантом убежища. Это важно учитывать при выборе жилья.

Паркинг как инвестиция

В 2025 году спрос на качественные паркоместа растет, особенно в крупных городах. Паркинг можно не только использовать, но и выгодно сдавать в аренду (особенно в ЖК с концепцией "двор без авто"). При этом важно убедиться, что документы позволяют такое использование.

Ориентировочная стоимость паркоместа в новостройке Киева — от 12 до 30 тысяч долларов в зависимости от района, формата и инфраструктуры. Во Львове, Одессе, Днепре — немного дешевле. Однако цены растут с каждым годом.

Тренды 2025 года: на что еще обращать внимание

Электрозарядки. С ростом количества электрокаров застройщики начали проектировать паркинги с зарядными станциями. Если планируете электромобиль — берите место рядом с зарядной точкой.

Автоматизация. Многие новые ЖК используют шлагбаумы с мобильным управлением, датчики занятости мест, сканеры номеров.

Пожарная безопасность. Система оповещения, датчики дыма, огнетушители на этаже — обязательные для новых объектов.

Как сообщалось, многие украинцы покупают автомобили для повседневных поездок, но часто сталкиваются с проблемой отсутствия гаража или свободного места на стоянке возле дома, особенно в многоэтажках. Поэтому машины приходится оставлять прямо во дворе. Чтобы избежать неприятностей, важно знать, где именно такая парковка запрещена.

Также мы рассказывали, что практически во всех крупных городах Украины сегодня есть платные парковки. Однако, не все водители знакомы с тем, что существуют законные основания для бесплатной стоянки автомобиля на некоторых из них.