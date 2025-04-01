Официальный документ о зарегистрированном месте жительства — новые правила в 2025

Мужчина и сотрудница ЦПАУ. Фото: petropavlivka.city

Единственным официальным документом, подтверждающим зарегистрированное место жительства в Украине, является выписка из реестра территориальной громады (РТГ). Он содержит актуальную информацию о регистрации или сообщает о ее отсутствии на момент запроса. Этот документ заменил традиционный штамп в паспорте, сделав процесс подтверждения адреса более современным и удобным.

Как рассказали в Государственной миграционной службе, выписка из реестра территориальной громады — это официальный документ, который содержит информацию о вашем зарегистрированном месте жительства или подтверждает отсутствие такой регистрации на момент его формирования.

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Он может быть выдан как в бумажной, так и в электронной форме, и обе формы имеют одинаковую юридическую силу.

Кто может получить выписку

Запрос на получение выписки может подать:

лицо, которое хочет подтвердить свое место жительства или место жительства своего ребенка;

собственник или совладелец жилья;

законный представитель лица (например, родители или опекуны);

ипотекодержатель или доверительный собственник.

Как получить выписку

Существует несколько способов получения выписки из РТГ:

личное обращение в ЦНАП. Вы можете обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) независимо от вашего места жительства. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или ID-карту. Выписка выдается бесплатно в день обращения;

Вы можете обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) независимо от вашего места жительства. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или ID-карту. Выписка выдается бесплатно в день обращения; онлайн через портал "Дія" Для получения электронной выписки вам необходимо авторизоваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи или BankID. Этот способ является наиболее удобным и быстрым;

Для получения электронной выписки вам необходимо авторизоваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи или BankID. Этот способ является наиболее удобным и быстрым; через приложение "Дія" Также можно получить выписку через мобильное приложение "Дія" на вашем смартфоне.

Стоит отметить, что выписка действительна до момента изменения зарегистрированного места жительства. То есть каждый раз после переезда нужно получать новый документ.

Как уточняют в Киевском городском совете, каждая выписка имеет уникальный номер и QR-код для проверки. Кроме того подпись и печать должностного лица на выписке не нужны.

Отметим, регистрация места жительства в Украине является обязательным требованием закона, которое граждане должны выполнить в течение 30 дней после переезда. Несоблюдение этого правила влечет за собой штрафные санкции, особенно строгие для иностранцев.

Также мы сообщали, что без регистрации места жительства невозможно пользоваться важными услугами, такими как банковские счета и социальные выплаты. В 2025 году процесс регистрации стал удобнее благодаря онлайн-сервисам, но для успешного оформления необходимо иметь все необходимые документы.