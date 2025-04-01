Офіційний документ про зареєстроване місце проживання — нові правила в 2025

Чоловік та співробітниця ЦНАП. Фото: petropavlivka.city

Єдиним офіційним документом, що підтверджує зареєстроване місце проживання в Україні, є витяг з реєстру територіальної громади (РТГ). Він містить актуальну інформацію про реєстрацію або повідомляє про її відсутність на момент запиту. Цей документ замінив традиційний штамп у паспорті, зробивши процес підтвердження адреси більш сучасним та зручним.

Як розповіли у Державній міграційній службі, витяг з реєстру територіальної громади — це офіційний документ, який містить інформацію про ваше зареєстроване місце проживання або підтверджує відсутність такої реєстрації на момент його формування.

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Він може бути виданий як у паперовій, так і в електронній формі, і обидві форми мають однакову юридичну силу.

Хто може отримати витяг

Запит на отримання витягу може подати:

особа, яка хоче підтвердити своє місце проживання або місце проживання своєї дитини;

власник або співвласник житла;

законний представник особи (наприклад, батьки або опікуни);

іпотекодержатель або довірчий власник.

Як отримати витяг

Існує кілька способів отримання витягу з РТГ:

особисте звернення до ЦНАП. Ви можете звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) незалежно від вашого місця проживання. При собі необхідно мати паспорт громадянина України або ID-картку. Витяг видається безкоштовно в день звернення;

Ви можете звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) незалежно від вашого місця проживання. При собі необхідно мати паспорт громадянина України або ID-картку. Витяг видається безкоштовно в день звернення; онлайн через портал "Дія". Для отримання електронного витягу вам необхідно авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису або BankID. Цей спосіб є найбільш зручним та швидким;

Для отримання електронного витягу вам необхідно авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису або BankID. Цей спосіб є найбільш зручним та швидким; через застосунок "Дія". Також можна отримати витяг через мобільний застосунок "Дія" на вашому смартфоні.

Варто зазначити, що витяг чинний до моменту зміни зареєстрованого місця проживання. Тобто щоразу після переїзду потрібно отримувати новий документ.

Як уточнюють у Київській міській раді, кожен витяг має унікальний номер та QR-код для перевірки. Крім того, підпис та печатка посадової особи на витягу не потрібні.

Зазначимо, реєстрації місця проживання в Україні є обов'язковою вимогою закону, яку громадяни повинні виконати протягом 30 днів після переїзду. Недотримання цього правила тягне за собою штрафні санкції, особливо суворі для іноземців.

Також ми повідомляли, що без реєстрація місця проживання неможливо користуватися важливими послугами, такими як банківські рахунки та соціальні виплати. У 2025 році процес реєстрації став зручнішим завдяки онлайн-сервісам, але для успішного оформлення необхідно мати всі необхідні документи.