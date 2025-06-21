Какую систему охлаждения вместо кондиционера выбирают в 2025 году

"Сияющий потолок". Фото: GSMinfo

Уже несколько лет подряд украинцы сталкиваются с рекордной жарой летом. В некоторых регионах температура стабильно превышает +35°C, что делает пребывание в помещении без охлаждающих систем невыносимым. Еще до недавнего времени кондиционер был единственным ответом на эту проблему.

Однако рост тарифов на электроэнергию, вопросы безопасности использования бытовой техники, а также новые подходы к энергоэффективности дали толчок развитию альтернативных решений, пишет издание на GSMinfo. Одним из них стала система "сияющий потолок" — технология, которая уже активно устанавливается в жилых и коммерческих помещениях по всей Европе и постепенно появляется в Украине.

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Как работает "сияющий потолок"

Это инновационная система радиационного охлаждения, суть которой заключается в использовании водяных трубок, вмонтированных в потолок. По ним циркулирует холодная вода (около +16°C), которая поглощает тепло из воздуха, поднимающегося вверх. В результате температура в помещении естественным путем снижается без использования вентиляторов или компрессоров.

Особенность этой системы заключается в отсутствии воздушных потоков — охлаждение происходит через теплообмен, а не за счет перемещения воздуха. Это позволяет создать равномерный микроклимат по всему помещению.

Основные преимущества: почему это лучше кондиционера

Тишина в доме. Система работает бесшумно. В отличие от кондиционеров, у которых гудит компрессор или вентилятор, "сияющий потолок" не создает никакой фоново-шумовой нагрузки. Комфорт без сквозняков. Отсутствие воздушных потоков означает — никаких сквозняков. Это особенно важно для семей с детьми, пожилых людей или тех, кто чувствителен к резким изменениям температур. Гигиеничность и безопасность. Кондиционеры часто накапливают пыль, плесень и аллергены в своих фильтрах. Если их не чистить вовремя, это может вызвать проблемы с дыханием. "Сияющий потолок" не пересушивает воздух и не поднимает пыль в воздух. Экономия на электроэнергии. По подсчетам европейских компаний, система способна потреблять до 30% меньше энергии, чем традиционный кондиционер. Если же совместить ее с солнечными панелями — затраты снижаются почти до нуля. Незаметность в дизайне. Система встраивается в потолок, поэтому не занимает места в комнате, не портит интерьер блоками или проводами. Это идеальный вариант для небольших квартир или помещений с минималистичным дизайном.

Но есть нюанс: цена установки

Стоимость монтажа системы "сияющий потолок" пока выше установки обычного кондиционера. В среднем, сумма может варьироваться от 1 500 до 3 000 евро, в зависимости от площади помещения, используемых материалов и бренда оборудования.

Однако важно учитывать долгосрочную перспективу. Окупаемость наступает в течение первых нескольких лет благодаря экономии на электроэнергии, отсутствию расходов на сервисное обслуживание (замена фильтров, чистка и т.д.) и повышенному комфорту.

Почему это решение — решение будущего

В контексте климатических изменений, глобального перехода к возобновляемой энергетике и стремления снизить зависимость от электроэнергии — система "сияющий потолок" отвечает всем ключевым вызовам:

уменьшение углеродного следа благодаря меньшему потреблению энергии;

готовность к интеграции с "зелеными" источниками энергии;

длительный срок эксплуатации без существенного обслуживания;

благоприятный микроклимат, который соответствует современным требованиям к здоровому жилому пространству.

Кому стоит обратить внимание на "сияющий потолок" уже сегодня

Жителям квартир-студий, где каждый сантиметр имеет значение. Владельцам новостроек, где еще можно предусмотреть интеграцию такой системы во время строительства. Сторонникам "умного дома", которые ищут способы автоматизировать климатические процессы. Семьям с детьми — как безопасную и комфортную альтернативу кондиционерам. Людям с аллергией или астмой, которым важен чистый воздух без циркуляции пыли.

Как сообщалось, в этом году июль в Украине может стать самым жарким за всю историю наблюдений. В прошлом году температура воздуха уже достигала рекордных +36 °C. По прогнозам синоптиков, этим летом столбики термометров поднимутся еще выше.

В условиях сильной жары Министерство здравоохранения Украины напоминает о важности осторожности, чтобы избежать теплового удара. Следуйте простым правилам, чтобы уберечь свое здоровье: пейте достаточно воды, носите легкую одежду и избегайте пребывания на солнце в жаркие часы.