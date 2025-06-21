Яку систему охолодження замість кондиціонера обирають у 2025 році

''Сяюча стеля''. Фото: GSMinfo

Уже кілька років поспіль українці стикаються з рекордною спекою влітку. У деяких регіонах температура стабільно перевищує +35 °C, що робить перебування в приміщенні без охолоджувальних систем нестерпним. Ще донедавна кондиціонер був єдиною відповіддю на цю проблему.

Проте зростання тарифів на електроенергію, питання безпеки використання побутової техніки, а також нові підходи до енергоефективності дали поштовх розвитку альтернативних рішень, пише видання на GSMinfo. Одним із них стала система "сяюча стеля" — технологія, яка вже активно встановлюється в житлових і комерційних приміщеннях по всій Європі й поступово з’являється в Україні.

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Як працює "сяюча стеля"

Це інноваційна система радіаційного охолодження, суть якої полягає у використанні водяних трубок, вмонтованих у стелю. По них циркулює холодна вода (близько +16 °C), яка поглинає тепло з повітря, що підіймається вгору. У результаті температура у приміщенні природним шляхом знижується без використання вентиляторів чи компресорів.

Особливість цієї системи полягає у відсутності повітряних потоків — охолодження відбувається через теплообмін, а не за рахунок переміщення повітря. Це дозволяє створити рівномірний мікроклімат по всьому приміщенню.

Основні переваги: чому це краще за кондиціонер

Тиша в домі. Система працює безшумно. На відміну від кондиціонерів, у яких гуде компресор або вентилятор, "сяюча стеля" не створює жодного фоново-шумового навантаження. Комфорт без протягів. Відсутність повітряних потоків означає — жодних протягів. Це особливо важливо для сімей з дітьми, людей похилого віку або тих, хто чутливий до різких змін температур. Гігієнічність і безпечність. Кондиціонери часто накопичують пил, цвіль і алергени у своїх фільтрах. Якщо їх не чистити вчасно, це може спричинити проблеми з диханням. "Сяюча стеля" не пересушує повітря і не піднімає пил у повітря. Економія на електроенергії. За підрахунками європейських компаній, система здатна споживати до 30% менше енергії, ніж традиційний кондиціонер. Якщо ж поєднати її з сонячними панелями – витрати знижуються майже до нуля. Непомітність у дизайні. Система вбудовується у стелю, тож не займає місця у кімнаті, не псує інтер’єр блоками чи дротами. Це ідеальний варіант для невеликих квартир або приміщень із мінімалістичним дизайном.

Але є нюанс: ціна встановлення

Вартість монтажу системи "сяюча стеля" наразі вища за встановлення звичайного кондиціонера. У середньому, сума може варіюватися від 1 500 до 3 000 євро, залежно від площі приміщення, використовуваних матеріалів і бренду обладнання.

Проте важливо враховувати довгострокову перспективу. Окупність настає протягом перших кількох років завдяки економії на електроенергії, відсутності витрат на сервісне обслуговування (заміна фільтрів, чищення тощо) та підвищеному комфорту.

Чому це рішення — рішення майбутнього

У контексті кліматичних змін, глобального переходу до відновлюваної енергетики та прагнення знизити залежність від електроенергії — система "сяюча стеля" відповідає всім ключовим викликам:

зменшення вуглецевого сліду завдяки меншому споживанню енергії;

готовність до інтеграції із "зеленими" джерелами енергії;

тривалий термін експлуатації без суттєвого обслуговування;

сприятливий мікроклімат, який відповідає сучасним вимогам до здорового житлового простору.

Кому варто звернути увагу на "сяючу стелю" вже сьогодні

Мешканцям квартир-студій, де кожен сантиметр має значення. Власникам новобудов, де ще можна передбачити інтеграцію такої системи під час будівництва. Прихильникам "розумного будинку", які шукають способи автоматизувати кліматичні процеси. Сім’ям з дітьми — як безпечну та комфортну альтернативу кондиціонерам. Людям із алергією чи астмою, яким важливе чисте повітря без циркулювання пилу.

Як повідомлялось, цьогоріч липень в Україні може стати найспекотнішим за всю історію спостережень. Минулого року температура повітря вже сягала рекордних +36 °C. За прогнозами синоптиків, цього літа стовпчики термометрів піднімуться ще вище.

В умовах сильної спеки Міністерство охорони здоров'я України нагадує про важливість обережності, щоб уникнути теплового удару. Дотримуйтесь простих правил, щоб вберегти своє здоров'я: пийте достатньо води, носіть легкий одяг та уникайте перебування на сонці у найспекотніші години.