Як вберегтися від теплового удару — поради від МОЗ

Люди рятуються від спеки у воді. Фото: REUTERS/Evan Garcia

В Україні літо супроводжується аномально високою температурою повітря та довгою відсутністю опадів. Важливо особливо уважно ставитися до здоровʼя в умовах спеки, оскільки можна отримати тепловий удар.

У Міністерстві охорони здоровʼя України розповіли, як вберегтися від теплового удару.

Реклама

Читайте також:

Симптоми теплового удару

Тепловий удар може статися, якщо людина займалася спортом чи працювала на вулиці у спекотну погоду, а потім почувається зле. Симптомами є:

сплутаність свідомості;

дезорієнтація;

нудота і блювання;

сильний головний біль;

прискорене серцебиття;

утруднене дихання;

почервоніння шкіри, суха і гаряча на дотик шкіра;

короткочасна втрата свідомості;

підвищення температури тіла;

втома.

Як вберегтися від теплового удару

У МОЗ наголосили, що варто уникати надмірної спеки (з 10:00 до 16:00) та ховатися в тіні або в приміщенні, аби не потрапляти під прямі сонячні промені.

Влітку важливо охолоджувати приміщення:

відкривати на ніч вікна, а вдень — закривати;

повісити на вікна світловідбивну плівку.

Крім того, необхідно охолоджувати тіло. Лікарі радять якомога частіше приймати прохолодний душ або обтиратися прохолодною водою.

В період спеки не варто й забувати про споживання великої кількості рідини без цукру та кофеїну.

Влітку краще обирати легкий одяг світлих кольорів та з натуральних тканин.

Також необхідно уникати фізичних навантажень у найбільш спекотні години дня.

"Приділяйте увагу знакам теплового стресу. Слідкуйте за своїм самопочуттям та самопочуттям близьких. Якщо знаєте самотніх людей, не забудьте спитати про їхнє здоров’я. Не залишайте дітей і тварин у закритих автомобілях навіть з увімкненим кондиціонером! Це може бути небезпечним для їхнього життя!" — йдеться у повідомленні.

Алгоритм дій у випадок теплового удару:

Зателефонуйте за номером "103", оскільки диспетчер допоможе сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги. Перейти або перенести постраждалого у затінене прохолодне місце. Охолоджуйте постраждалого. Для цього можна використати прохолодні вологі рушники та льодяні пакети. Якщо постраждалий у свідомості, то дайте йому води, але невеликими порціями. У разі блювання, покладіть людину на бік. Стежте за станом постраждалого.

Нагадаємо, синоптики попередили, що цього року в Україні очікується аномальна спека. Крім того, можливі торнадо та смерчі.

Вже у липні температура повітря підвищиться до +35 °С і вище. Вночі будуть "тропічні ночі".