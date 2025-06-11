Як вберегтися від теплового удару — поради від МОЗ

Аномальна спека в Україні — як вберегтися від теплового удару
В Україні літо супроводжується аномально високою температурою повітря та довгою відсутністю опадів. Важливо особливо уважно ставитися до здоровʼя в умовах спеки, оскільки можна отримати тепловий удар.
У Міністерстві охорони здоровʼя України розповіли, як вберегтися від теплового удару.
Симптоми теплового удару
Тепловий удар може статися, якщо людина займалася спортом чи працювала на вулиці у спекотну погоду, а потім почувається зле. Симптомами є:
- сплутаність свідомості;
- дезорієнтація;
- нудота і блювання;
- сильний головний біль;
- прискорене серцебиття;
- утруднене дихання;
- почервоніння шкіри, суха і гаряча на дотик шкіра;
- короткочасна втрата свідомості;
- підвищення температури тіла;
- втома.
Як вберегтися від теплового удару
У МОЗ наголосили, що варто уникати надмірної спеки (з 10:00 до 16:00) та ховатися в тіні або в приміщенні, аби не потрапляти під прямі сонячні промені.
Влітку важливо охолоджувати приміщення:
- відкривати на ніч вікна, а вдень — закривати;
- повісити на вікна світловідбивну плівку.
Крім того, необхідно охолоджувати тіло. Лікарі радять якомога частіше приймати прохолодний душ або обтиратися прохолодною водою.
В період спеки не варто й забувати про споживання великої кількості рідини без цукру та кофеїну.
Влітку краще обирати легкий одяг світлих кольорів та з натуральних тканин.
Також необхідно уникати фізичних навантажень у найбільш спекотні години дня.
"Приділяйте увагу знакам теплового стресу. Слідкуйте за своїм самопочуттям та самопочуттям близьких. Якщо знаєте самотніх людей, не забудьте спитати про їхнє здоров’я. Не залишайте дітей і тварин у закритих автомобілях навіть з увімкненим кондиціонером! Це може бути небезпечним для їхнього життя!" — йдеться у повідомленні.
Алгоритм дій у випадок теплового удару:
- Зателефонуйте за номером "103", оскільки диспетчер допоможе сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги.
- Перейти або перенести постраждалого у затінене прохолодне місце.
- Охолоджуйте постраждалого. Для цього можна використати прохолодні вологі рушники та льодяні пакети.
- Якщо постраждалий у свідомості, то дайте йому води, але невеликими порціями.
- У разі блювання, покладіть людину на бік.
- Стежте за станом постраждалого.
Нагадаємо, синоптики попередили, що цього року в Україні очікується аномальна спека. Крім того, можливі торнадо та смерчі.
Вже у липні температура повітря підвищиться до +35 °С і вище. Вночі будуть "тропічні ночі".
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