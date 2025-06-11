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Головна Медцентр Аномальна спека в Україні — як вберегтися від теплового удару

Аномальна спека в Україні — як вберегтися від теплового удару

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 17:35
Як вберегтися від теплового удару — поради від МОЗ
Люди рятуються від спеки у воді. Фото: REUTERS/Evan Garcia
Ключові моменти Симптоми теплового удару Як вберегтися від теплового удару Алгоритм дій у випадок теплового удару:

В Україні літо супроводжується аномально високою температурою повітря та довгою відсутністю опадів. Важливо особливо уважно ставитися до здоровʼя в умовах спеки, оскільки можна отримати тепловий удар.

У Міністерстві охорони здоровʼя України розповіли, як вберегтися від теплового удару.

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Симптоми теплового удару

Тепловий удар може статися, якщо людина займалася спортом чи працювала на вулиці у спекотну погоду, а потім почувається зле. Симптомами є:

  • сплутаність свідомості;
  • дезорієнтація;
  • нудота і блювання;
  • сильний головний біль;
  • прискорене серцебиття;
  • утруднене дихання;
  • почервоніння шкіри, суха і гаряча на дотик шкіра;
  • короткочасна втрата свідомості;
  • підвищення температури тіла;
  • втома.

Як вберегтися від теплового удару

У МОЗ наголосили, що варто уникати надмірної спеки (з 10:00 до 16:00) та ховатися в тіні або в приміщенні, аби не потрапляти під прямі сонячні промені.

Влітку важливо охолоджувати приміщення:

  • відкривати на ніч вікна, а вдень — закривати;
  • повісити на вікна світловідбивну плівку.

Крім того, необхідно охолоджувати тіло. Лікарі радять якомога частіше приймати прохолодний душ або обтиратися прохолодною водою.

В період спеки не варто й забувати про споживання великої кількості рідини без цукру та кофеїну.

Влітку краще обирати легкий одяг світлих кольорів та з натуральних тканин.

Також необхідно уникати фізичних навантажень у найбільш спекотні години дня. 

"Приділяйте увагу знакам теплового стресу. Слідкуйте за своїм самопочуттям та самопочуттям близьких. Якщо знаєте самотніх людей, не забудьте спитати про їхнє здоров’я. Не залишайте дітей і тварин у закритих автомобілях навіть з увімкненим кондиціонером! Це може бути небезпечним для їхнього життя!" — йдеться у повідомленні.

Алгоритм дій у випадок теплового удару:

  1. Зателефонуйте за номером "103", оскільки диспетчер допоможе сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги.
  2. Перейти або перенести постраждалого у затінене прохолодне місце.
  3. Охолоджуйте постраждалого. Для цього можна використати прохолодні вологі рушники та льодяні пакети.
  4. Якщо постраждалий у свідомості, то дайте йому води, але невеликими порціями.
  5. У разі блювання, покладіть людину на бік.
  6. Стежте за станом постраждалого.

Нагадаємо, синоптики попередили, що цього року в Україні очікується аномальна спека. Крім того, можливі торнадо та смерчі.

Вже у липні температура повітря підвищиться до +35 °С і вище. Вночі будуть "тропічні ночі".

погода літо медицина температура повітря аномальна спека тепловий удар
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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