Как уберечься от теплового удара — советы от Минздрава

Люди спасаются от жары в воде. Фото: REUTERS/Evan Garcia

В Украине лето сопровождается аномально высокой температурой воздуха и долгим отсутствием осадков. Важно особенно внимательно относиться к здоровью в условиях жары, поскольку можно получить тепловой удар.

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как уберечься от теплового удара.

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Симптомы теплового удара

Тепловой удар может произойти, если человек занимался спортом или работал на улице в жаркую погоду, а потом чувствует себя плохо. Симптомами являются:

спутанность сознания;

дезориентация;

тошнота и рвота;

сильная головная боль;

учащенное сердцебиение;

затрудненное дыхание;

покраснение кожи, сухая и горячая на ощупь кожа;

кратковременная потеря сознания;

повышение температуры тела;

усталость.

Как уберечься от теплового удара

В Минздраве отметили, что следует избегать чрезмерной жары (с 10:00 до 16:00) и прятаться в тени или в помещении, чтобы не попадать под прямые солнечные лучи.

Летом важно охлаждать помещение:

открывать на ночь окна, а днем — закрывать;

повесить на окна светоотражающую пленку.

Кроме того, необходимо охлаждать тело. Врачи советуют как можно чаще принимать прохладный душ или обтираться прохладной водой.

В период жары не стоит и забывать о потреблении большого количества жидкости без сахара и кофеина.

Летом лучше выбирать легкую одежду светлых цветов и из натуральных тканей.

Также необходимо избегать физических нагрузок в наиболее жаркие часы дня.

"Уделяйте внимание знакам теплового стресса. Следите за своим самочувствием и самочувствием близких. Если знаете одиноких людей, не забудьте спросить об их здоровье. Не оставляйте детей и животных в закрытых автомобилях даже с включенным кондиционером! Это может быть опасным для их жизни! " — говорится в сообщении.

Алгоритм действий в случае теплового удара:

Позвоните по телефону "103", поскольку диспетчер поможет сконтактировать с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи. Перейти или перенести пострадавшего в затененное прохладное место. Охлаждайте пострадавшего. Для этого можно использовать прохладные влажные полотенца и ледяные пакеты. Если пострадавший в сознании, то дайте ему воды, но небольшими порциями. В случае рвоты, положите человека на бок. Следите за состоянием пострадавшего.

Напомним, синоптики предупредили, что в этом году в Украине ожидается аномальная жара. Кроме того, возможны торнадо и смерчи.

Уже в июле температура воздуха повысится до +35 °С и выше. Ночью будут "тропические ночи".