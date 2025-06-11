Как уберечься от теплового удара — советы от Минздрава

Аномальная жара в Украине — как уберечься от теплового удара
В Украине лето сопровождается аномально высокой температурой воздуха и долгим отсутствием осадков. Важно особенно внимательно относиться к здоровью в условиях жары, поскольку можно получить тепловой удар.
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как уберечься от теплового удара.
Симптомы теплового удара
Тепловой удар может произойти, если человек занимался спортом или работал на улице в жаркую погоду, а потом чувствует себя плохо. Симптомами являются:
- спутанность сознания;
- дезориентация;
- тошнота и рвота;
- сильная головная боль;
- учащенное сердцебиение;
- затрудненное дыхание;
- покраснение кожи, сухая и горячая на ощупь кожа;
- кратковременная потеря сознания;
- повышение температуры тела;
- усталость.
Как уберечься от теплового удара
В Минздраве отметили, что следует избегать чрезмерной жары (с 10:00 до 16:00) и прятаться в тени или в помещении, чтобы не попадать под прямые солнечные лучи.
Летом важно охлаждать помещение:
- открывать на ночь окна, а днем — закрывать;
- повесить на окна светоотражающую пленку.
Кроме того, необходимо охлаждать тело. Врачи советуют как можно чаще принимать прохладный душ или обтираться прохладной водой.
В период жары не стоит и забывать о потреблении большого количества жидкости без сахара и кофеина.
Летом лучше выбирать легкую одежду светлых цветов и из натуральных тканей.
Также необходимо избегать физических нагрузок в наиболее жаркие часы дня.
"Уделяйте внимание знакам теплового стресса. Следите за своим самочувствием и самочувствием близких. Если знаете одиноких людей, не забудьте спросить об их здоровье. Не оставляйте детей и животных в закрытых автомобилях даже с включенным кондиционером! Это может быть опасным для их жизни! " — говорится в сообщении.
Алгоритм действий в случае теплового удара:
- Позвоните по телефону "103", поскольку диспетчер поможет сконтактировать с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи.
- Перейти или перенести пострадавшего в затененное прохладное место.
- Охлаждайте пострадавшего. Для этого можно использовать прохладные влажные полотенца и ледяные пакеты.
- Если пострадавший в сознании, то дайте ему воды, но небольшими порциями.
- В случае рвоты, положите человека на бок.
- Следите за состоянием пострадавшего.
Напомним, синоптики предупредили, что в этом году в Украине ожидается аномальная жара. Кроме того, возможны торнадо и смерчи.
Уже в июле температура воздуха повысится до +35 °С и выше. Ночью будут "тропические ночи".
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