Коли буде найспекотніший період влітку - прогноз погоди

Хлопчик п'є у спеку. Фото: Новини.LIVE

Липень, як і зазвичай, готує справжнє випробування спекою для українців. Саме в середині літа найчастіше встановлюються температурні рекорди.

Про це повідомляє портал Мeteoprog.

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У липні стовпчики термометрів піднімаються до +35 °С і вище, а вночі повітря майже не охолоджується — температура не опускається нижче +20 °С. Такі ночі метеорологи називають "тропічними", і цього року вони знову не забаряться.

За прогнозами синоптиків, найгарячіші дні слід очікувати у другій половині липня. Саме тоді в Україні встановиться стабільна денна температура понад +30 °С. Такі погодні умови вже стали типовими для нашого регіону, хоча ще не так давно вважалися винятковими.

Але в останні роки хвилі спеки, або як їх називають у світі — heat waves, стали довшими й інтенсивнішими, особливо на півдні, в центрі та на сході країни.

На додачу до високих температур, липень цього року обіцяє бути сухішим за норму. Зменшення кількості опадів підвищує ризики виникнення природних пожеж і загострює проблему ґрунтової посухи в окремих регіонах.

У середньому температура липня буде вищою на 0,7-2,0 °С порівняно з кліматичною нормою і коливатиметься в межах +20…+25 °С. Отже, на календарі ще не середина літа, а спека вже готується заявити про себе на повну силу.

Нагадаємо, що в Україні 31 травня очікується переважно тепла погода, однак місцями можливі опади. Стовпчики термометрів сягатимуть позначки +26 °C.

Раніше повідомлялося, що метеорологічне літо вже настало в більшості регіонів України.