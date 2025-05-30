Коли буде найспекотніший період влітку - прогноз погоди

Пекельна спека прийде — коли чекати на найвищу температуру влітку
Липень, як і зазвичай, готує справжнє випробування спекою для українців. Саме в середині літа найчастіше встановлюються температурні рекорди.
Про це повідомляє портал Мeteoprog.
Коли буде найспекотніший період
У липні стовпчики термометрів піднімаються до +35 °С і вище, а вночі повітря майже не охолоджується — температура не опускається нижче +20 °С. Такі ночі метеорологи називають "тропічними", і цього року вони знову не забаряться.
За прогнозами синоптиків, найгарячіші дні слід очікувати у другій половині липня. Саме тоді в Україні встановиться стабільна денна температура понад +30 °С. Такі погодні умови вже стали типовими для нашого регіону, хоча ще не так давно вважалися винятковими.
Але в останні роки хвилі спеки, або як їх називають у світі — heat waves, стали довшими й інтенсивнішими, особливо на півдні, в центрі та на сході країни.
На додачу до високих температур, липень цього року обіцяє бути сухішим за норму. Зменшення кількості опадів підвищує ризики виникнення природних пожеж і загострює проблему ґрунтової посухи в окремих регіонах.
У середньому температура липня буде вищою на 0,7-2,0 °С порівняно з кліматичною нормою і коливатиметься в межах +20…+25 °С. Отже, на календарі ще не середина літа, а спека вже готується заявити про себе на повну силу.
Нагадаємо, що в Україні 31 травня очікується переважно тепла погода, однак місцями можливі опади. Стовпчики термометрів сягатимуть позначки +26 °C.
Раніше повідомлялося, що метеорологічне літо вже настало в більшості регіонів України.
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