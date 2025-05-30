В Україні розпочалося метеорологічне літо — які області оминула тепла погода

Період дощів та холоду — синоптик розкрив, куди не поспішає літо
В Україні у більшості областей вже розпочалося метеорологічне літо. Винятком стали західні регіони, де триває період аномально холодної погоди.
Про це повідомляє Meteoprog.
Літо-2025 в Україні
На більшій частині території України вже розпочалося кліматичне літо, за винятком західних областей, де фіксують аномально холодну погоду.
За статистикою останніх років червень позиціюється як помірно теплий місяць з достатньою кількістю опадів. А цього року перший місяць літа очікується теплим по всій Європі, з максимальними відхиленнями від норми в районі Балканського півострова, Туреччини та Польщі.
В Україні також прогнозують теплу погоду, а середньомісячна температура становитиме в межах +18…+23 °С, що вище норми на 0,5-1,8 °С. Водночас в межах норми буде й кількість опадів, місцями на заході та півночі на 20-40% менше.
Синоптики зазначили, що в червні не буде рекордної спеки, але досить висока ймовірність повторюваність небезпечних погодних явищ, таких як сильні зливи, град і шквали. Тому українцям радять стежити за прогнозами та оперативними штормовими попередженнями від офіційних джерел.
Нагадаємо, у швейцарських Альпах відколовся льодовик, внаслідок чого під землею та каміннях було поховано ціле село.
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