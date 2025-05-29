Магнітні бурі 2025 - прогноз активності Сонця на літо

Болить голова під час магнітних бурів. Фото: depositphotos

Попри те, що точне прогнозування космічної погоди можливе лише на кілька днів уперед, астрономи продовжують уважно стежити за поведінкою Сонця та аналізувати довгострокові тенденції. Цього літа дослідники очікують відносно спокійний період у сонячному циклі — після раннього піку активності, зафіксованого ще в серпні 2024 року.

Якою буде активність Сонця влітку — повідомляють Новини.LIVE.

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Нагадаємо, що початкові прогнози передбачали досягнення максимуму 25-го сонячного циклу в липні 2025 року. Вчені очікували близько 100–125 сонячних плям на місяць. Утім, реальність перевершила ці розрахунки: у серпні минулого року кількість плям досягла 157, а рекорд був зафіксований на рівні 216. Це стало несподіванкою навіть для досвідчених дослідників і змусило їх достроково оголосити про настання сонячного максимуму.

З вересня 2024 року активність почала поступово знижуватись. Протягом осінньо-зимового періоду та на початку весни кількість плям коливалася в межах 136–166 щомісячно. Хоча це ще не дозволяє остаточно стверджувати про завершення піку, тенденція до спаду є очевидною.

На цьому тлі вчені схиляються до думки, що літо 2025 року буде спокійним з точки зору космічної погоди — без значних геомагнітних бур і з обмеженою сонячною активністю.

Проте певна невизначеність залишається. Одним із можливих сценаріїв є так званий "подвійний пік" — повторне зростання сонячної активності через деякий час після першого максимуму. Подібне явище вже спостерігалось у 24-му циклі (у 2012 та 2014 роках). Втім, зазвичай перерва між такими піками становить понад пів року, тому шанс на повторний сплеск вже цього літа вважається низьким.

За класифікацією NOAA, магнітні бурі поділяються за шкалою від G1 до G5. Поточна фаза активності Сонця свідчить про те, що можливі бурі не перевищуватимуть рівень G3. Це означає лише незначний вплив на енергосистеми, супутники та радіозв’язок. Полярні сяйва, ймовірно, не сягнуть широт, нижчих за 50 градусів.

Нагадаємо, що у четвер, 29 травня, геомагнітна обстановка на планеті залишається спокійною — потужних магнітних бур нема. Сонце впродовж останньої доби проявляло помірну активність, без значних спалахів чи викидів.

Раніше повідомлялося, що протягом червня в Україні прогнозується серія магнітних бур, які виникатимуть у різні дні місяця.