Магнітні бурі накриють Землю у червні — прогноз

Жінка страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pexels

В Україні протягом червня очікуються низка магнітних бур в різні дні. На початку літа серія геомагнітних сплесків може погіршити самопочуття людини.

Коли варто берегти своє здоров'я, розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

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За прогнозом Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, очікуються:

2-4 червня — слабкі магнітні бурі;

9-12 червня — магнітні бурі середньої інтенсивності;

18-21 червня — потужні магнітні бурі;

27-30 червня — слабкі магнітні бурі.

Водночас ці дані є попередніми, оскільки протягом місяця прогноз може змінюватися — передбачити активність Сонця на тривалий період складно.

Вплив магнітних бур на людину

Під час геомагнітних коливань можна відчути:

погіршення настрою та самопочуття;

дратівливість та тривожність;

головний біль;

прискорене серцебиття;

сонливість вдень та безсоння вночі;

проблеми з концентрацією уваги;

підвищення чи зниження кров’яного тиску.

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Як уникнути негативного впливу на здоров'я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

встановити режим сну;

виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води;

уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, цього літа в Україні буде аномально спекотна погода. Також синоптики попереджають про небезпечні явища, такі як торнадо та смерчі.

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