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Астросиноптики попередили про сплеск магнітних бур у червні

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Дата публікації: 26 травня 2025 19:02
Магнітні бурі накриють Землю у червні — прогноз
Жінка страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pexels

В Україні протягом червня очікуються низка магнітних бур в різні дні. На початку літа серія геомагнітних сплесків може погіршити самопочуття людини.

Коли варто берегти своє здоров'я, розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

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Магнітні бурі у червні 2025 року

За прогнозом Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, очікуються:

  • 2-4 червня — слабкі магнітні бурі;
  • 9-12 червня — магнітні бурі середньої інтенсивності;
  • 18-21 червня — потужні магнітні бурі;
  • 27-30 червня — слабкі магнітні бурі.

Водночас ці дані є попередніми, оскільки протягом місяця прогноз може змінюватися — передбачити активність Сонця на тривалий період складно.

Вплив магнітних бур на людину

Під час геомагнітних коливань можна відчути:

  • погіршення настрою та самопочуття;
  • дратівливість та тривожність;
  • головний біль;
  • прискорене серцебиття;
  • сонливість вдень та безсоння вночі;
  • проблеми з концентрацією уваги;
  • підвищення чи зниження кров’яного тиску.
Магнітні бурі у червні 2025 року - прогноз
Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Як уникнути негативного впливу на здоров'я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

  • встановити режим сну;
  • виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води;
  • уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, цього літа в Україні буде аномально спекотна погода. Також синоптики попереджають про небезпечні явища, такі як торнадо та смерчі.

А астрологиня назвала три знаки зодіаку, які казково розбагатіють влітку 2025 року.

космос Сонце магнітні бурі головний біль червень Земля
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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