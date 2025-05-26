Магнітні бурі накриють Землю у червні — прогноз

Астросиноптики попередили про сплеск магнітних бур у червні
В Україні протягом червня очікуються низка магнітних бур в різні дні. На початку літа серія геомагнітних сплесків може погіршити самопочуття людини.
Коли варто берегти своє здоров'я, розповіли у матеріалі Новини.LIVE.
Магнітні бурі у червні 2025 року
За прогнозом Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, очікуються:
- 2-4 червня — слабкі магнітні бурі;
- 9-12 червня — магнітні бурі середньої інтенсивності;
- 18-21 червня — потужні магнітні бурі;
- 27-30 червня — слабкі магнітні бурі.
Водночас ці дані є попередніми, оскільки протягом місяця прогноз може змінюватися — передбачити активність Сонця на тривалий період складно.
Вплив магнітних бур на людину
Під час геомагнітних коливань можна відчути:
- погіршення настрою та самопочуття;
- дратівливість та тривожність;
- головний біль;
- прискорене серцебиття;
- сонливість вдень та безсоння вночі;
- проблеми з концентрацією уваги;
- підвищення чи зниження кров’яного тиску.
Як уникнути негативного впливу на здоров'я
Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:
- встановити режим сну;
- виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води;
- уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.
Нагадаємо, цього літа в Україні буде аномально спекотна погода. Також синоптики попереджають про небезпечні явища, такі як торнадо та смерчі.
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