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Астросиноптики предупредили о всплеске магнитных бурь в июне

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Дата публикации 26 мая 2025 19:02
Магнитные бури накроют Землю в июне - прогноз
Женщина страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

В Украине в течение июня ожидаются ряд магнитных бурь в разные дни. В начале лета серия геомагнитных всплесков может ухудшить самочувствие человека.

Когда стоит беречь свое здоровье, рассказали в материале Новини.LIVE.

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По прогнозу Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, ожидаются:

  • 2-4 июня — слабые магнитные бури;
  • 9-12 июня — магнитные бури средней интенсивности;
  • 18-21 июня — мощные магнитные бури;
  • 27-30 июня — слабые магнитные бури.

В то же время эти данные являются предварительными, поскольку в течение месяца прогноз может меняться — предсказать активность Солнца на длительный период сложно.

Влияние магнитных бурь на человека

Во время геомагнитных колебаний можно почувствовать:

  • ухудшение настроения и самочувствия;
  • раздражительность и тревожность;
  • головную боль;
  • учащенное сердцебиение;
  • сонливость днем и бессонницу ночью;
  • проблемы с концентрацией внимания;
  • повышение или снижение кровяного давления.
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Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Как избежать негативного влияния на здоровье

Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

  • установить режим сна;
  • выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
  • сбалансировать питание;
  • пить достаточное количество воды;
  • избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
  • обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, этим летом в Украине будет аномально жаркая погода. Также синоптики предупреждают об опасных явлениях, таких как торнадо и смерчи.

А астролог назвала три знака зодиака, которые сказочно разбогатеют летом 2025 года.

космос Солнце магнитные бури головная боль июнь Земля
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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