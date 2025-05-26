Магнитные бури накроют Землю в июне - прогноз

Астросиноптики предупредили о всплеске магнитных бурь в июне
В Украине в течение июня ожидаются ряд магнитных бурь в разные дни. В начале лета серия геомагнитных всплесков может ухудшить самочувствие человека.
Когда стоит беречь свое здоровье, рассказали в материале Новини.LIVE.
Магнитные бури в июне 2025 года
По прогнозу Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, ожидаются:
- 2-4 июня — слабые магнитные бури;
- 9-12 июня — магнитные бури средней интенсивности;
- 18-21 июня — мощные магнитные бури;
- 27-30 июня — слабые магнитные бури.
В то же время эти данные являются предварительными, поскольку в течение месяца прогноз может меняться — предсказать активность Солнца на длительный период сложно.
Влияние магнитных бурь на человека
Во время геомагнитных колебаний можно почувствовать:
- ухудшение настроения и самочувствия;
- раздражительность и тревожность;
- головную боль;
- учащенное сердцебиение;
- сонливость днем и бессонницу ночью;
- проблемы с концентрацией внимания;
- повышение или снижение кровяного давления.
Как избежать негативного влияния на здоровье
Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:
- установить режим сна;
- выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды;
- избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.
Напомним, этим летом в Украине будет аномально жаркая погода. Также синоптики предупреждают об опасных явлениях, таких как торнадо и смерчи.
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