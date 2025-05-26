Магнитные бури накроют Землю в июне - прогноз

Женщина страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

В Украине в течение июня ожидаются ряд магнитных бурь в разные дни. В начале лета серия геомагнитных всплесков может ухудшить самочувствие человека.

Когда стоит беречь свое здоровье, рассказали в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури в июне 2025 года

По прогнозу Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, ожидаются:

2-4 июня — слабые магнитные бури;

9-12 июня — магнитные бури средней интенсивности;

18-21 июня — мощные магнитные бури;

27-30 июня — слабые магнитные бури.

В то же время эти данные являются предварительными, поскольку в течение месяца прогноз может меняться — предсказать активность Солнца на длительный период сложно.

Влияние магнитных бурь на человека

Во время геомагнитных колебаний можно почувствовать:

ухудшение настроения и самочувствия;

раздражительность и тревожность;

головную боль;

учащенное сердцебиение;

сонливость днем и бессонницу ночью;

проблемы с концентрацией внимания;

повышение или снижение кровяного давления.

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Как избежать негативного влияния на здоровье

Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

установить режим сна;

выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды;

избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, этим летом в Украине будет аномально жаркая погода. Также синоптики предупреждают об опасных явлениях, таких как торнадо и смерчи.

А астролог назвала три знака зодиака, которые сказочно разбогатеют летом 2025 года.