Прогноз погоди в Україні на літо 2025 року — до яких небезпек готуватися

Літня погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні влітку буде з аномальною температурою повітря. Крім того, синоптики попереджають про небезпечні явища, зокрема торнадо та смерчі.

Про це повідомляє ТСН у пʼятницю, 23 травня.

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Синоптики прогнозують, що середня температура повітря влітку в Україні може бути на 1–2 °C вищою за норму. У розпал липневої спеки вона може підійматися вище +40 °C, особливо на півдні та сході країни.

Чого очікувати в червні

У червні розпочнеться поступове літнє потепління. У Києві буде близько +25 °C, однак вночі +15 °C. Там очікується суха та сонячна погода.

У Львові прогнозується +21…+25 °C з мінливою хмарністю. Крім того, можливі короткочасні дощі.

Погода в липні та серпні

У липні та серпні буде пік літньої спеки та можливі екстремальні погодні умови. Липень традиційно залишається найгарячішим місяцем в Україні, і 2025 рік, ймовірно, не стане винятком. Температура може досягати +35…+40 °C, особливо в південних і східних регіонах.

А у серпні прогнозується також температура вище середньої, однак менше екстремальної спеки.

Небезпека влітку

Метеоролог Ігор Кібальчич для "Телеграфу" розповідав, що українців очікують небезпечні природні явища. За його словами, зростає кількість випадків утворення торнадо та смерчів.

Він зазначив, що минулого літа погодні умови були переважно сухими, особливо на Лівобережжі. Цьогоріч очікується збільшення кількості опадів і посилення грозової активності. Внаслідок цього підвищується ймовірність виникнення екстремальних явищ, зокрема граду, смерчів і торнадо.

"Щоправда, зазвичай вони короткочасні й проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить", — зауважив Кібальчич.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що на вихідних, 24-25 травня, місцями очікуються зливи та грози.

А внаслідок нічних заморозків в Україні постраждали овочі, полуниця та ріпак.