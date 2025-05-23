Погода в Україні на вихідні, 24 та 25 травня, — прогноз Наталки Діденко

Люди тікають від зливи. Фото: УНІАН

В Україні на вихідні, 24 і 25 травня, кардинально відрізнятиметься погода по регіонах. Деякі області заллють рясні дощі з грозами, а в інших буде літня спека.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 24 травня

По всій Україні в суботу, 24 травня, пануватиме значний температурний контраст. На заході буде найпрохолодніше: від +9 °C до +14 °C. На сході, півдні та в районі Дніпра, навпаки, справжня літня спека до +29 °C. У центральних і північних регіонах температура варіюватиметься від +20 °C до +25 °C.

Температурна карта України 24 травня. Фото: Метеопост

Дощі з грозами охоплять більшість областей, за винятком півдня та південного сходу. Там буде сухо, тепло і по-літньому сонячно.

Наталка Діденко попереджає, що перепади температури, зливи й грози, особливо на фоні коливань атмосферного тиску, можуть вплинути на самопочуття, зокрема в людей із серцево-судинними захворюваннями.

Прогноз погоди у Києві на вихідні, 24 та 25 травня

У суботу, 24 травня, та в неділю, 25 травня, у Києві очікуються дощі з грозами, місцями — із поривчастим вітром і навіть градом. Опади будуть короткочасні, але подекуди перейдуть в сильні зливи.

Температура повітря в суботу у Києві триматиметься на позначці близько +20 °C, у неділю стане трохи свіжіше — близько +18 °C.

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, у деяких областях України можливі бурі із сильними вітрами, зливами та грозами.

Також кореспондент Новини.LIVE поцікавився, як температурні перепади навесні вплинули на городину та що подорожчало.