Сьогодні синоптики прогнозують в Україні теплу погоду, проте в деяких областях очікується дощ та грози

Дівчина з парасолькою під літнім дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, 23 травня, синоптики обіцяють дуже теплу погоду в Україні. Проте в деяких регіонах нашої країни пройдуть дощі й навіть можливі грози.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Погода на сьогодні від Укргідрометцентру

Погоду у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сьогодні визначатиме активний атмосферний фронт. Саме завдяки йому в цих регіонах можуть пройти короткочасні дощі, вдень грози, місцями значні дощі, а сила вітру досягне 15-20 м/с.

В інших областях України пануватиме високий атмосферний тиск, а це значить, що опадів там не очікується.

Погода в Україні на 23 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вдень сягатиме +20...+25 °С. У південно-східній частині України очікується навіть +28 °С, а на крайньому заході країни — +13...+18°.

Погода на 23 травня від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, сьогодні в Україні переважно пануватиме суха погода і літня температура — +20...+25 °С.

Однак в західних областях атмосферний фронт принесе грозові дощі й знизить температуру повітря до +12...+18 °С.

Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Наталка Діденко попереджає, що дощі ввечері у п'ятницю можуть дійти до Житомирщини та Київщини.

Раніше ми інформували, якою буде погода у Києві у п'ятницю, 23 травня.

Крім того, синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня.