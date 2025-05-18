Прогноз погоди в Україні на тиждень 19-25 травня — точний прогноз

Дівчина йде вулицею під час зливи. Ілюстративне фото: УНІАН

Наступний тиждень, 19-25 травня, в Україні ознаменується нестійкою та прохолодною погодою. Через вплив циклону та приток холодного повітря з північного заходу, у більшості регіонів очікується аномально низька температура, часті дощі, місцями з грозами, градом і сильним вітром.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 19-25 травня

Понеділок, 19 травня. Дощі охоплять більшість областей країни, вночі опадів не прогнозується, проте зранку та вдень можливі невеликі дощі, подекуди помірні. У Карпатах — дощ із мокрим снігом. Місцями очікуються грози та дрібний град. Вітер — південно-західний 7–12 м/с, під час гроз можливі пориви.

Температура повітря вночі +5…+10 °C, на північному заході +2…+7 °C, вдень +14…+19 °C, на півдні до +22 °C, у західних регіонах — до +13 °C.

Прогноз погоди в Україні на 19 травня. Фото: Укргідрометцентр

Вівторок, 20 травня. По всій країні пройдуть дощі, місцями значні — особливо в центрі та на півдні. У низці регіонів можливі грози й град. Вітер змінного напрямку, 7–12 м/с, на півдні й у Криму пориви до 20 м/с.

Нічна температура триматиметься на рівні +2…+13 °C, вдень підніметься до +12…+18 °C, у Карпатах очікується +7…+12 °C.

Прогноз погоди в Україні на 20 травня. Фото: Укргідрометцентр

Середа, 21 травня. Переважно без істотних опадів, лише на півночі, сході та подекуди в центрі можливі короткочасні дощі.

Температура вночі становитиме +3…+10 °C, вдень прогнозують +18…+23 °C. Вітер західний, 7–12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 21 травня. Фото: Укргідрометцентр

Четвер, 22 травня. Дощі можливі в західних областях та на Лівобережжі. Ніч переважно суха.

Температура вночі +7…+12 °C, вдень +19…+24 °C. Вітер — південного та південно-західного напрямку, 5–10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 22 травня. Фото: Укргідрометцентр

П’ятниця, 23 травня. На заході країни — дощі з грозами, градом та шквалами. В інших регіонах опади малоймовірні. Вітер південний, 7–12 м/с.

Температура вночі +8…+13 °C, вдень +20…+25 °C, на півдні та в Криму до +28 °C, у західних областях до +17 °C.

Прогноз погоди в Україні на 23 травня. Фото: Укргідрометцентр

Субота, 24 травня. Дощі ймовірні на півночі та південному заході. У решті регіонів сухо. Вітер змінний, 3–10 м/с.

У західних та північних регіонах вночі +3…+8 °C, вдень +10…+16 °C. У центрі, на сході та півдні — вночі +10…+15 °C, вдень до +28 °C.

Неділя, 25 травня. На північному сході — дощі з грозами. На решті території опадів не очікується. Вітер слабкий, змінного напрямку.

Температура вночі +7…+16 °C (холодніше — на заході), вдень +18…+23 °C, на південному сході та в Криму до +29 °C.

Раніше в Укргідрометцентрі попередили, що 19 травня в другій половині дня в кількох областях очікуються грози та шквали.

А синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, коли чекати на справжнє тепло в Україні.