Погода в Україні 19 травня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Жінка йде вулицею під час буревію. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 19 травня, буде дощовою та вітряною. Місцями очікуються шквали до 15–20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 19 травня

За прогнозами синоптиків, у ніч проти неділі місцями можливі невеликі дощі, особливо на Закарпатті та Прикарпатті.

Вдень дощитиме на більшій частині території країни. У південних, центральних, східних областях, а також у Чернігівській і Сумській — прогнозують грози.

Вітер південно-західного і західного напрямку, 7–12 м/с, у південно-східних регіонах вдень можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі на півдні та сході становитиме +7…+12 °C, вдень до +15…+20 °C.

У центральних та північних регіонах вночі +4…+9 °C, вдень стовпчики термометрів покажуть +12…+17 °C.

На Закарпатті та Прикарпатті — прохолодніше: вночі та вдень +8…+13 °C. У Карпатах — дощі з мокрим снігом, подекуди значні. Температура протягом доби — від 0 до +5 °C.

Прогноз погоди в Україні на 19 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

В Укргідрометцентрі попереджають, що 19 травня в другій половині дня в південних, східних, центральних регіонах, а також у Чернігівській та Сумській областях очікуються грози. У південно-східній частині країни можливі пориви вітру до 15–20 м/с.

Синоптики оголосили І рівень небезпеки — жовтий. Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також вплинути на безпеку дорожнього руху.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що у кількох американських штатах вирував потужний торнадо, який спричинив багато руйнувань. Повідомлялося про загиблих.

Також ми писали, що в Одесі 19 травня очікується відчутне потепління, проте настрій містянам зіпсує гроза.