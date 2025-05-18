Погода в Украине 19 мая — точный прогноз от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице во время урагана. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 19 мая, будет дождливой и ветреной. Местами ожидаются шквалы до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 19 мая

По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье местами возможны небольшие дожди, особенно на Закарпатье и Прикарпатье.

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Днем дожди будут идти на большей части территории страны. В южных, центральных, восточных областях, а также в Черниговской и Сумской — прогнозируют грозы.

Ветер юго-западного и западного направления, 7-12 м/с, в юго-восточных регионах днем возможны порывы до 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью на юге и востоке составит +7...+12 °C, днем до +15...+20 °C.

В центральных и северных регионах ночью +4...+9 °C, днем столбики термометров покажут +12...+17 °C.

На Закарпатье и Прикарпатье — прохладнее: ночью и днем +8...+13 °C. В Карпатах — дожди с мокрым снегом, местами значительные. Температура в течение суток — от 0 до +5 °C.

Прогноз погоды в Украине на 19 мая. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предупреждают, что 19 мая во второй половине дня в южных, восточных, центральных регионах, а также в Черниговской и Сумской областях ожидаются грозы. В юго-восточной части страны возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Синоптики объявили І уровень опасности — желтый. Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, а также повлиять на безопасность дорожного движения.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы сообщали, что в нескольких американских штатах бушевал мощный торнадо, который вызвал много разрушений. Сообщалось о погибших.

Также мы писали, что в Одессе 19 мая ожидается ощутимое потепление, однако настроение горожанам испортит гроза.