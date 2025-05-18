Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Метео Прийде тепло — Діденко сказала, яку температуру чекати завтра

Прийде тепло — Діденко сказала, яку температуру чекати завтра

Ua en ru
Дата публікації: 18 травня 2025 13:15
Прогноз погоди в Україні на завтра 19 травня — куди прийде тепло
Тепла погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 19 травня, буде дощовою, але поступово в регіони вже повертатиметься тепло. Крім того, у понеділок варто чекати сильного вітру.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 19 травня

Діденко розповіла, що 19 травня в Україні пройдуть дощі різної інтенсивності, а подекуди гримітимуть грози. Крім того, у східних областях та на півдні очікується сильний південно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.

Попри це температура повітря поступово підійматиметься. Так, найтепліше буде на сході та півдні країни — +15...+22 °C, а найхолодніше у західних областях, де буде +9...+14 °C. У більшості областей України протягом дня очікується +14...+18 °C.

Погода в Україні 19 травня
Карта температур на 19 травня. Фото: Метеопост

Погода в Києві 19 травня

У Києві 19 травня вночі та вранці — без опадів, проте вже вдень очікується дощова погода. 

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +14...+16 °C, але вже з 24 травня в Києві відчується літнє потепління, яке переб'є короткочасне похолодання на кілька днів. 

Коли в Україну прийде тепло

За прогнозами Діденко, температура повітря значно "підстрибне" вгору 21-22 травня. А з наступного понеділка, 26 травня вже буде справжня спека, яка не даватиме дихати.

Прогноз погоди в Україні 19 травня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні в деяких областях України буде мокрий сніг. Крім того, можливі дощі та грози.

Також фахівці попереджали про збуджений стан, що може вплинути на самопочуття. 

погода потепління Наталка Діденко опади погода в Україні температура повітря
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /