Прогноз погоди в Україні на завтра 19 травня — куди прийде тепло

Тепла погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 19 травня, буде дощовою, але поступово в регіони вже повертатиметься тепло. Крім того, у понеділок варто чекати сильного вітру.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 19 травня

Діденко розповіла, що 19 травня в Україні пройдуть дощі різної інтенсивності, а подекуди гримітимуть грози. Крім того, у східних областях та на півдні очікується сильний південно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.

Попри це температура повітря поступово підійматиметься. Так, найтепліше буде на сході та півдні країни — +15...+22 °C, а найхолодніше у західних областях, де буде +9...+14 °C. У більшості областей України протягом дня очікується +14...+18 °C.

Карта температур на 19 травня. Фото: Метеопост

Погода в Києві 19 травня

У Києві 19 травня вночі та вранці — без опадів, проте вже вдень очікується дощова погода.

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +14...+16 °C, але вже з 24 травня в Києві відчується літнє потепління, яке переб'є короткочасне похолодання на кілька днів.

Коли в Україну прийде тепло

За прогнозами Діденко, температура повітря значно "підстрибне" вгору 21-22 травня. А з наступного понеділка, 26 травня вже буде справжня спека, яка не даватиме дихати.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні в деяких областях України буде мокрий сніг. Крім того, можливі дощі та грози.

Також фахівці попереджали про збуджений стан, що може вплинути на самопочуття.