Прогноз погоды в Украине на завтра 19 мая — куда придет тепло

Придет тепло — Диденко сказала, какую температуру ждать завтра
Погода в Украине завтра, 19 мая, будет дождливой, но постепенно в регионы уже будет возвращаться тепло. Кроме того, в понедельник стоит ждать сильного ветра.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 19 мая
Диденко рассказала, что 19 мая в Украине пройдут дожди разной интенсивности, а местами будут греметь грозы. Кроме того, в восточных областях и на юге ожидается сильный юго-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с.
Несмотря на это температура воздуха постепенно будет подниматься. Так, теплее всего будет на востоке и юге страны — +15...+22 °C, а холоднее всего в западных областях, где будет +9...+14 °C. В большинстве областей Украины в течение дня ожидается +14...+18 °C.
Погода в Киеве 19 мая
В Киеве 19 мая ночью и утром — без осадков, однако уже днем ожидается дождливая погода.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +14...+16 °C, но уже с 24 мая в Киеве ощутится летнее потепление, которое перебьет кратковременное похолодание на несколько дней.
Когда в Украину придет тепло
По прогнозам Диденко, температура воздуха значительно "подпрыгнет" вверх 21-22 мая. А со следующего понедельника, 26 мая уже будет настоящая жара, которая не будет давать дышать.
Напомним, сегодня в некоторых областях Украины будет мокрый снег. Кроме того, возможны дожди и грозы.
Также специалисты предупреждали о возбужденном состоянии, что может повлиять на самочувствие.
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