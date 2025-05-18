Прогноз погоды в Украине на завтра 19 мая — куда придет тепло

Теплая погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 19 мая, будет дождливой, но постепенно в регионы уже будет возвращаться тепло. Кроме того, в понедельник стоит ждать сильного ветра.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 19 мая

Диденко рассказала, что 19 мая в Украине пройдут дожди разной интенсивности, а местами будут греметь грозы. Кроме того, в восточных областях и на юге ожидается сильный юго-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

Несмотря на это температура воздуха постепенно будет подниматься. Так, теплее всего будет на востоке и юге страны — +15...+22 °C, а холоднее всего в западных областях, где будет +9...+14 °C. В большинстве областей Украины в течение дня ожидается +14...+18 °C.

Карта температур на 19 мая. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 19 мая

В Киеве 19 мая ночью и утром — без осадков, однако уже днем ожидается дождливая погода.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +14...+16 °C, но уже с 24 мая в Киеве ощутится летнее потепление, которое перебьет кратковременное похолодание на несколько дней.

Когда в Украину придет тепло

По прогнозам Диденко, температура воздуха значительно "подпрыгнет" вверх 21-22 мая. А со следующего понедельника, 26 мая уже будет настоящая жара, которая не будет давать дышать.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, сегодня в некоторых областях Украины будет мокрый снег. Кроме того, возможны дожди и грозы.

Также специалисты предупреждали о возбужденном состоянии, что может повлиять на самочувствие.