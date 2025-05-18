Погода сьогодні, 18 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди під час снігу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 18 травня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У східних, північно-східних областях, а вдень у Карпатському регіоні будуть помірні дощі. На решті території місцями невеликі дощі та грози.

Про це в суботу, 17 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Південно-західний і західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але в Карпатах його пориви вдень місцями сягатимуть 15–20 м/с.

На Правобережжі вночі буде +4...+9 °С, на Лівобережжі — +8...+13 °С. Удень повітря прогріється до +12...+17 °С, а на південному сході — до +18...+23 °С.

У Карпатах уночі місцями пройде невеликий сніг, а вдень очікуються помірний мокрий сніг і дощ. Температура впродовж доби триматиметься в межах 0...+5 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Місцями невеликий дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура в області становитиме +4...+9 °С, а у столиці — +6...+8 °С. Удень повітря на Київщині прогріється до +12...+17 °С, а в Києві — до +15 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 18 травня в Україні часом дощитиме. Опади оминуть хіба що південні області. Температура повітря становитиме +15...+19 °С, на сході й півдні — до +18...+22 °С, на заході — +10...+14 °С.

У Києві очікується сонячна погода та до +15 °С.

Нагадаємо, уночі 18 травня на Одещині очікуються метеорологічні явища I, жовтого, рівня небезпечності. Буде помірне хвилювання моря.

Також ми повідомляли, що в Харкові 18 травня погодні умови будуть несприятливими. Синоптики прогнозують дощі, грози й пориви вітру.