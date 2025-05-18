Погода сегодня, 18 мая, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди во время снега. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 18 мая, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. В восточных, северо-восточных областях, а днем в Карпатском регионе будут умеренные дожди. На остальной территории местами небольшие дожди и грозы.

Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но в Карпатах его порывы днем местами будут достигать 15–20 м/с.

На Правобережье ночью будет +4...+9 °С, на Левобережье — +8...+13 °С. Днем воздух прогреется до +12...+17 °С, а на юго-востоке — до +18...+23 °С.

В Карпатах ночью местами пройдет небольшой снег, а днем ожидаются умеренный мокрый снег и дождь. Температура в течение суток будет держаться в пределах 0...+5 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура в области составит +4...+9 °С, а в столице — +6...+8 °С. Днем воздух на Киевщине прогреется до +12...+17 °С, а в Киеве — до +15 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 18 мая в Украине временами будут идти дожди. Осадки обойдут разве что южные области. Температура воздуха составит +15...+19 °С, на востоке и юге — до +18...+22 °С, на западе — +10...+14 °С.

В Киеве ожидается солнечная погода и до +15 °С.

Напомним, ночью 18 мая в Одесской области ожидаются метеорологические явления I, желтого, уровня опасности. Будет умеренное волнение моря.

Также мы сообщали, что в Харькове 18 мая погодные условия будут неблагоприятными. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и порывы ветра.