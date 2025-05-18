Магнітні бурі сьогодні, 18 травня — чого чекати метеозалежним

Земля в збудженому стані — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітосфера Землі у неділю, 18 травня, буде перебувати в збудженому стані. Однак суттєвих магнітних бур не очікується.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 18 травня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося дев'ять спалахів класу В три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде активним до штормового рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.
Сонячна активність на 18 травня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
- Кількість сонячних плям — 17
Як зменшити вплив магнітних бур
Для зменшення симптомів під час магнітних бур рекомендують дотримуватися низки порад:
- достатньо спати та регулярно,
- правильно харчуватися;
- пити багато води;
- утриматись від кави та алкоголю;
- уникати фізичних та емоційних навантажень;
- контролювати тиск (за потреби);
- гуляти на свіжому повітрі.
- не проводити багато часу за гаджетами перед сном.
Нагадаємо, синоптики прогнозували, що 18 травня в деяких регіонах України буде мокрий сніг. Також будуть дощі та грози.
Також ми писали, що в Харкові 18 травня буде холодна погода із сильними поривами вітру.
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