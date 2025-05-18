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Земля в збудженому стані — прогноз магнітних бур на сьогодні

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Дата публікації: 18 травня 2025 11:34
Магнітні бурі сьогодні, 18 травня — чого чекати метеозалежним
Погане самопочуття у жінки. Фото: freepik

Магнітосфера Землі у неділю, 18 травня, буде перебувати  в збудженому стані. Однак суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog

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Магнітні бурі 18 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося дев'ять спалахів класу В три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде активним до штормового рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 18 травня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 17
Магнітні бурі 18 травня
Сильний головний біль у чоловіка. Ілюстративне фото: freepik 

Як зменшити вплив магнітних бур

Для зменшення симптомів під час магнітних бур рекомендують дотримуватися низки порад:

  • достатньо спати та регулярно,
  • правильно харчуватися;
  • пити багато води;
  • утриматись від кави та алкоголю;
  • уникати фізичних та емоційних навантажень;
  • контролювати тиск (за потреби);
  • гуляти на свіжому повітрі. 
  • не проводити багато часу за гаджетами перед сном.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що 18 травня в деяких регіонах України буде мокрий сніг. Також будуть дощі та грози. 

Також ми писали, що в Харкові 18 травня буде холодна погода із сильними поривами вітру. 

космос магнітні бурі головний біль погане самопочуття Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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