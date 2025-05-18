Магнітні бурі сьогодні, 18 травня — чого чекати метеозалежним

Погане самопочуття у жінки. Фото: freepik

Магнітосфера Землі у неділю, 18 травня, буде перебувати в збудженому стані. Однак суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 18 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося дев'ять спалахів класу В три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде активним до штормового рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 18 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 17

Сильний головний біль у чоловіка. Ілюстративне фото: freepik

Як зменшити вплив магнітних бур

Для зменшення симптомів під час магнітних бур рекомендують дотримуватися низки порад:

достатньо спати та регулярно,

правильно харчуватися;

пити багато води;

утриматись від кави та алкоголю;

уникати фізичних та емоційних навантажень;

контролювати тиск (за потреби);

гуляти на свіжому повітрі.

не проводити багато часу за гаджетами перед сном.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що 18 травня в деяких регіонах України буде мокрий сніг. Також будуть дощі та грози.

Також ми писали, що в Харкові 18 травня буде холодна погода із сильними поривами вітру.