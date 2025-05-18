Магнитные бури сегодня, 18 мая — чего ждать метеозависимым

Земля в возбужденном состоянии — прогноз магнитных бурь сегодня
Магнитосфера Земли в воскресенье, 18 мая, будет находиться в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 18 мая
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса В и три вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет активным до штормового уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность на 18 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 17.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Для уменьшения симптомов во время магнитных бурь рекомендуют придерживаться ряда советов:
- достаточно спать и регулярно,
- правильно питаться;
- пить много воды;
- воздержаться от кофе и алкоголя;
- избегать физических и эмоциональных нагрузок;
- контролировать давление (при необходимости);
- гулять на свежем воздухе.
- не проводить много времени за гаджетами перед сном.
Напомним, синоптики прогнозировали, что 18 мая в некоторых регионах Украины будет мокрый снег. Также будут дожди и грозы.
Также мы писали, что в Харькове 18 мая будет холодная погода с сильными порывами ветра.
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