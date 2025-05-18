Магнитные бури сегодня, 18 мая — чего ждать метеозависимым

Плохое самочувствие у женщины. Фото: freepik

Магнитосфера Земли в воскресенье, 18 мая, будет находиться в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса В и три вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет активным до штормового уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 18 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 17.

Сильная головная боль у мужчины. Иллюстративное фото: freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Для уменьшения симптомов во время магнитных бурь рекомендуют придерживаться ряда советов:

достаточно спать и регулярно,

правильно питаться;

пить много воды;

воздержаться от кофе и алкоголя;

избегать физических и эмоциональных нагрузок;

контролировать давление (при необходимости);

гулять на свежем воздухе.

не проводить много времени за гаджетами перед сном.

Напомним, синоптики прогнозировали, что 18 мая в некоторых регионах Украины будет мокрый снег. Также будут дожди и грозы.

Также мы писали, что в Харькове 18 мая будет холодная погода с сильными порывами ветра.