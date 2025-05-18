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Земля в возбужденном состоянии — прогноз магнитных бурь сегодня

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Дата публикации 18 мая 2025 11:34
Магнитные бури сегодня, 18 мая — чего ждать метеозависимым
Плохое самочувствие у женщины. Фото: freepik

Магнитосфера Земли в воскресенье, 18 мая, будет находиться в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса В и три вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет активным до штормового уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 18 мая

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 17.
Магнітні бурі 18 травня
Сильная головная боль у мужчины. Иллюстративное фото: freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Для уменьшения симптомов во время магнитных бурь рекомендуют придерживаться ряда советов:

  • достаточно спать и регулярно,
  • правильно питаться;
  • пить много воды;
  • воздержаться от кофе и алкоголя;
  • избегать физических и эмоциональных нагрузок;
  • контролировать давление (при необходимости);
  • гулять на свежем воздухе.
  • не проводить много времени за гаджетами перед сном.

Напомним, синоптики прогнозировали, что 18 мая в некоторых регионах Украины будет мокрый снег. Также будут дожди и грозы.

Также мы писали, что в Харькове 18 мая будет холодная погода с сильными порывами ветра.

космос магнитные бури головная боль плохое самочувствие Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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