Прогноз погоды в Украине на неделю 19-25 мая - точный прогноз

Девушка идет по улице во время ливня. Иллюстративное фото: УНИАН

Следующая неделя, 19-25 мая, в Украине ознаменуется неустойчивой и прохладной погодой. Из-за влияния циклона и притока холодного воздуха с северо-запада, в большинстве регионов ожидается аномально низкая температура, частые дожди, местами с грозами, градом и сильным ветром.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 19-25 мая

Понедельник, 19 мая. Дожди охватят большинство областей страны, ночью осадков не прогнозируется, однако утром и днем возможны небольшие дожди, местами умеренные. В Карпатах — дождь с мокрым снегом. Местами ожидаются грозы и мелкий град. Ветер — юго-западный 7-12 м/с, во время гроз возможны порывы.

Температура воздуха ночью +5...+10 °C, на северо-западе +2...+7 °C, днем +14...+19 °C, на юге до +22 °C, в западных регионах — до +13 °C.

Прогноз погоды в Украине на 19 мая. Фото: Укргидрометцентр

Вторник, 20 мая. По всей стране пройдут дожди, местами значительные — особенно в центре и на юге. В ряде регионов возможны грозы и град. Ветер переменного направления, 7-12 м/с, на юге и в Крыму порывы до 20 м/с.

Ночная температура будет держаться на уровне +2...+13 °C, днем поднимется до +12...+18 °C, в Карпатах ожидается +7...+12 °C.

Прогноз погоды в Украине на 20 мая. Фото: Укргидрометцентр

Среда, 21 мая. Преимущественно без существенных осадков, лишь на севере, востоке и местами в центре возможны кратковременные дожди.

Температура ночью составит +3...+10 °C, днем прогнозируют +18...+23 °C. Ветер западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 21 мая. Фото: Укргидрометцентр

Четверг, 22 мая. Дожди возможны в западных областях и на Левобережье. Ночь преимущественно сухая.

Температура ночью +7...+12 °C, днем +19...+24 °C. Ветер — южного и юго-западного направления, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 22 мая. Фото: Укргидрометцентр

Пятница, 23 мая. На западе страны – дожди с грозами, градом и шквалами. В остальных регионах осадки маловероятны. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +8...+13 °C, днем +20...+25 °C, на юге и в Крыму до +28 °C, в западных областях до +17 °C.

Прогноз погоды в Украине на 23 мая. Фото: Укргидрометцентр

Суббота, 24 мая. Дожди вероятны на севере и юго-западе. В остальных регионах сухо. Ветер переменный, 3-10 м/с.

В западных и северных регионах ночью +3...+8 °C, днем +10...+16 °C. В центре, на востоке и юге - ночью +10...+15 °C, днем до +28 °C.

Воскресенье, 25 мая. На северо-востоке — дожди с грозами. На остальной территории осадков не ожидается. Ветер слабый, переменного направления.

Температура ночью +7...+16 °C (холоднее — на западе), днем +18...+23 °C, на юго-востоке и в Крыму до +29 °C.

Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что 19 мая во второй половине дня в нескольких областях ожидаются грозы и шквалы.

А синоптик Наталка Диденко спрогнозировала, когда ждать настоящее тепло в Украине.