Сегодня синоптики прогнозируют в Украине теплую погоду, однако в некоторых областях ожидается дождь и грозы

Погода сегодня летняя, но с дождями — точный прогноз синоптиков
Сегодня, 23 мая, синоптики обещают очень теплую погоду в Украине. Однако в некоторых регионах нашей страны пройдут дожди и даже возможны грозы.
Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталка Диденко.
Погода на сегодня от Укргидрометцентра
Погоду в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях сегодня будет определять активный атмосферный фронт. Именно благодаря ему в этих регионах могут пройти кратковременные дожди, днем грозы, местами значительные дожди, а сила ветра достигнет 15-20 м/с.
В других областях Украины будет царить высокое атмосферное давление, а это значит, что осадков там не ожидается.
Температура воздуха днем будет достигать +20...+25 °С. В юго-восточной части Украины ожидается даже +28 °С, а на крайнем западе страны — +13...+18°.
Погода на 23 мая от Наталки Диденко
По прогнозам синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине преимущественно будет царить сухая погода и летняя температура — +20...+25 °С.
Однако в западных областях атмосферный фронт принесет грозовые дожди и снизит температуру воздуха до +12...+18 °С.
Наталка Диденко предупреждает, что дожди вечером в пятницу могут дойти до Житомирской и Киевской областей.
Ранее мы информировали, какой будет погода в Киеве в пятницу, 23 мая.
Кроме того, синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели.
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