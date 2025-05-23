Сегодня синоптики прогнозируют в Украине теплую погоду, однако в некоторых областях ожидается дождь и грозы

Девушка с зонтиком под летним дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 23 мая, синоптики обещают очень теплую погоду в Украине. Однако в некоторых регионах нашей страны пройдут дожди и даже возможны грозы.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталка Диденко.

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Погода на сегодня от Укргидрометцентра

Погоду в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях сегодня будет определять активный атмосферный фронт. Именно благодаря ему в этих регионах могут пройти кратковременные дожди, днем грозы, местами значительные дожди, а сила ветра достигнет 15-20 м/с.

В других областях Украины будет царить высокое атмосферное давление, а это значит, что осадков там не ожидается.

Погода в Украине на 23 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха днем будет достигать +20...+25 °С. В юго-восточной части Украины ожидается даже +28 °С, а на крайнем западе страны — +13...+18°.

Погода на 23 мая от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, сегодня в Украине преимущественно будет царить сухая погода и летняя температура — +20...+25 °С.

Однако в западных областях атмосферный фронт принесет грозовые дожди и снизит температуру воздуха до +12...+18 °С.

Температурная карта. Фото: Диденко/Facebook

Наталка Диденко предупреждает, что дожди вечером в пятницу могут дойти до Житомирской и Киевской областей.

Ранее мы информировали, какой будет погода в Киеве в пятницу, 23 мая.

Кроме того, синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели.