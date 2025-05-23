Погода в Украине на выходные 24 и 25 мая — прогноз Наталки Диденко

Люди убегают от ливня. Фото: УНИАН

В Украине на выходные в субботу, 24 мая, а также в воскресенье, 25 мая будет кардинально отличаться погода по регионам. Некоторые области зальют обильные дожди с грозами, а в других будет летняя жара.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

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Погода в Украине 24 мая

По всей Украине в субботу, 24 мая, будет царить значительный температурный контраст. На западе будет прохладнее всего: от +9 °C до +14 °C. На востоке, юге и в районе Днепра наоборот - настоящая летняя жара до +29 °C. В центральных и северных регионах температура будет варьироваться от +20 °C до +25 °C.

Температурная карта Украины 24 мая. Фото: Метеопост

Дожди с грозами охватят большинство областей, за исключением юга и юго-востока. Там будет сухо, тепло и по-летнему солнечно.

Наталка Диденко предупреждает, что перепады температуры, ливни и грозами, особенно на фоне колебаний атмосферного давления могут повлиять на самочувствие, в частности у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Прогноз погоды в Киеве на выходные 24 и 25 мая

В субботу, 24 мая, и в воскресенье, 25 мая, в Киеве ожидаются дожди с грозами, местами - с порывистым ветром и даже градом. Осадки будут кратковременные, но местами перейдут в сильные ливни.

Температура воздуха в субботу в Киеве будет держаться на отметке около +20 °C, в воскресенье станет немного свежее — около +18 °C.

Напомним, сегодня, 23 мая, в некоторых областях Украины возможны бури с сильными ветрами, ливнями и грозами.

Также корреспондент Новини.LIVE поинтересовался, как температурные перепады весной повлияли на овощи и что подорожало.