Прогноз погоды в Украине на лето 2025 года — к каким опасностям готовиться

Летняя погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине летом будет с аномальной температурой воздуха. Кроме того, синоптики предупреждают об опасных явлениях, в частности торнадо и смерчах.

Об этом сообщает ТСН в пятницу, 23 мая.

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Погода в Украине летом 2025 года

Синоптики прогнозируют, что средняя температура воздуха летом в Украине может быть на 1-2°C выше нормы. В разгар июльской жары она может подниматься выше +40°C, особенно на юге и востоке страны.

Чего ожидать в июне

В июне начнется постепенное летнее потепление. В Киеве будет около +25°C, однако ночью +15°C. Там ожидается сухая и солнечная погода.

Во Львове прогнозируется +21...+25°C с переменной облачностью. Кроме того, возможны кратковременные дожди.

Погода в июле и августе

В июле и августе будет пик летней жары и возможны экстремальные погодные условия. Июль традиционно остается самым горячим месяцем в Украине, и 2025 год, вероятно, не станет исключением. Температура может достигать +35...+40°C, особенно в южных и восточных регионах.

А в августе прогнозируется также температура выше средней, однако меньше экстремальной жары.

Опасность летом

Метеоролог Игорь Кибальчич для "Телеграфа" рассказывал, что украинцев ожидают опасные природные явления. По его словам, растет количество случаев образования торнадо и смерчей.

Он отметил, что прошлым летом погодные условия были преимущественно сухими, особенно на Левобережье. В этом году ожидается увеличение количества осадков и усиление грозовой активности. Вследствие этого повышается вероятность возникновения экстремальных явлений, в частности града, смерчей и торнадо.

"Правда, обычно они кратковременные и проходят над полями или лесными массивами, поэтому часто их просто никто не видит", — отметил Кибальчич.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что на выходных, 24-25 мая, местами ожидаются ливни и грозы.

А в результате ночных заморозков в Украине пострадали овощи, клубника и рапс.