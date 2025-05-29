Магнитные бури 2025 - прогноз активности Солнца на лето

Болит голова во время магнитных бурь. Фото: depositphotos

Несмотря на то, что точное прогнозирование космической погоды возможно лишь на несколько дней вперед, астрономы продолжают внимательно следить за поведением Солнца и анализировать долгосрочные тенденции. Этим летом исследователи ожидают относительно спокойный период в солнечном цикле - после раннего пика активности, зафиксированного еще в августе 2024 года.

Какой будет активность Солнца летом — сообщают Новини.LIVE.

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Напомним, что первоначальные прогнозы предусматривали достижение максимума 25-го солнечного цикла в июле 2025 года. Ученые ожидали около 100-125 солнечных пятен в месяц. Впрочем, реальность превзошла эти расчеты: в августе прошлого года количество пятен достигло 157, а рекорд был зафиксирован на уровне 216. Это стало неожиданностью даже для опытных исследователей и заставило их досрочно объявить о наступлении солнечного максимума.

С сентября 2024 года активность начала постепенно снижаться. В течение осенне-зимнего периода и в начале весны количество пятен колебалось в пределах 136-166 ежемесячно. Хотя это еще не позволяет окончательно утверждать о завершении пика, тенденция к спаду очевидна.

На этом фоне ученые склоняются к мнению, что лето 2025 года будет спокойным с точки зрения космической погоды — без значительных геомагнитных бурь и с ограниченной солнечной активностью.

Однако определенная неопределенность остается. Одним из возможных сценариев является так называемый "двойной пик" — повторный рост солнечной активности через некоторое время после первого максимума. Подобное явление уже наблюдалось в 24-м цикле (в 2012 и 2014 годах). Впрочем, обычно перерыв между такими пиками составляет более полугода, поэтому шанс на повторный всплеск уже этим летом считается низким.

По классификации NOAA, магнитные бури делятся по шкале от G1 до G5. Текущая фаза активности Солнца свидетельствует о том, что возможные бури не будут превышать уровень G3. Это означает лишь незначительное влияние на энергосистемы, спутники и радиосвязь. Полярные сияния, вероятно, не достигнут широт ниже 50 градусов.

Напомним, что в четверг, 29 мая, геомагнитная обстановка на планете остается спокойной - мощных магнитных бурь нет. Солнце в течение последних суток проявляло умеренную активность, без значительных вспышек или выбросов.

Ранее сообщалось, что в течение июня в Украине прогнозируется серия магнитных бурь, которые будут возникать в разные дни месяца.