Прогноз магнітних бур на 29 травня — можливий радіаційний шторм

Дівчина страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У четвер, 29 травня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом минулої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 29 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні: на Сонці відбулися два спалахи класу В, п'ять спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільший з яких М2,9.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів, вони можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Водночас активність Сонця прогнозують з ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 29 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%.

Кількість сонячних плям — 26.

Головний біль у жінки. Фото: freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

встановити режим сну;

виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води;

уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, сьогодні над територією України пануватиме волога повітряна маса.

Зокрема, у Львові очікується дощова та похмура погода, прогнозують грозу.