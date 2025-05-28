Погода в Україні завтра - якою буде погода 29 травня

Люди під дощем на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 29 травня, над територією України пануватиме волога повітряна маса. Через це погода залишатиметься нестійкою — в більшості регіонів відчуватиметься нестача тепла, а в західних областях утримаються прохолодні температури.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 29 травня від Укргідрометеоцентра

Синоптики прогнозують, що вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +10...+15 °C. Вдень повітря прогріється до +18...+23 °C, а на заході буде ще прохолодніше — лише +13...+18 °C.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Опади можливі протягом усієї доби. У нічний час дощі очікуються на заході, сході та північному сході країни. Вдень короткочасні зливи охоплять майже всю територію України, а на Лівобережжі місцями можуть супроводжуватися грозами.

Вітер зміниться залежно від регіону: на заході — північно-західний, у решті областей — південно-східний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 29 травня від Наталки Діденко

Завтра в Україні знову очікуються періодичні дощі, які особливо відчутні будуть на заході та півночі країни, а також у більшості центральних областей. На півдні та сході опади будуть менш інтенсивними і йтимуть місцями.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Найпрохолодніше буде на заході — вдень стовпчик термометра підніметься до +15...+19 °C. Натомість на сході України повітря прогріється до +23...+26 °C, ставши найтеплішим регіоном країни.

У центральних областях очікуються комфортні +19...+24 °C.

У Києві 29 травня також передбачають дощі, температура вдень коливатиметься близько +20 градусів.

Нагадаємо, що синоптики повідомили прогноз погоди на найближчі дні: опади триватимуть без перерви до першого червня.

А у Львові та області в четвер, 29 травня, передбачаються дощі та похмура погода. У регіоні оголошено штормове попередження з грозовими явищами.