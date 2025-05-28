Погода в Украине завтра - какой будет погода 29 мая

Люди под дождем на улице. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 29 мая, над территорией Украины будет господствовать влажная воздушная масса. Из-за этого погода будет оставаться неустойчивой — в большинстве регионов будет ощущаться недостаток тепла, а в западных областях сохранятся прохладные температуры.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 29 мая от Укргидрометеоцентра

Синоптики прогнозируют, что ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +10...+15 °C. Днем воздух прогреется до +18...+23 °C, а на западе будет еще прохладнее — всего +13...+18 °C.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Осадки возможны в течение всех суток. В ночное время дожди ожидаются на западе, востоке и северо-востоке страны. Днем кратковременные ливни охватят почти всю территорию Украины, а на Левобережье местами могут сопровождаться грозами.

Ветер изменится в зависимости от региона: на западе — северо-западный, в остальных областях — юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 29 мая от Наталки Диденко

Завтра в Украине снова ожидаются периодические дожди, которые особенно ощутимы будут на западе и севере страны, а также в большинстве центральных областей. На юге и востоке осадки будут менее интенсивными и будут идти местами.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прохладнее всего будет на западе — днем столбик термометра поднимется до +15...+19 °C. Зато на востоке Украины воздух прогреется до +23...+26 °C, став самым теплым регионом страны.

В центральных областях ожидаются комфортные +19...+24 °C.

В Киеве 29 мая также предусматривают дожди, температура днем будет колебаться около +20 градусов.

Напомним, что синоптики сообщили прогноз погоды на ближайшие дни: осадки продлятся без перерыва до первого июня.

А во Львове и области в четверг, 29 мая, предполагаются дожди и пасмурная погода. В регионе объявлено штормовое предупреждение с грозовыми явлениями.