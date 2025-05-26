Яка погода буде в Україні 26 травня–1 червня 2025 року — прогноз від синоптика Ігоря Кибальчича.

Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Упродовж тижня, від 26 травня до 1 червня, в багатьох регіонах України буде дощова погода. Опади подекуди будуть значними, із грозами та швальними поривами вітру.

Про це повідомив синоптик Ігор Кибальчич.

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У понеділок, 26 травня, очікуються помірні, місцями значні дощі в Київській, Чернігівській, Одеській і західних областях. На решті території країни без опадів. У західних областях північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. На решті території України вітер буде південно-східним зі швидкістю 7–12 м/с. На Лівобережжі вдень він посилиться до 15–20 м/с. Нічна температура повітря +11...+17 °С, удень +20...+28 °С. У Криму вдень буде до +30 °С. У західних і північно-західних областях уночі стовпчики термометрів знизяться до +4...+10 °С, а вдень потеплішає до +9...+18 °С.



У вівторок, 27 травня, волога та нестійка погода буде в західних, південних і Київській областях. Удень короткочасні дощі із грозами пройдуть у центральних регіонах. У східній і північно-східній частині без істотних опадів. На Лівобережжі південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 9–14 м/с, але вдень очікуються пориви до 15–20 м/с. У решті регіонів вітер буде змінних напрямків. Його швидкість сягне 5–10 м/с.



У середу, 28 травня, у більшості регіонів України пройдуть дощі, можливі грози та шквалисте посилення вітру. Переважно без опадів буде лише на крайньому сході та у Криму. На Лівобережжі вітер буде південно-східний зі швидкістю 9–14 м/с, а на решті території — змінних напрямків зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі буде +11...+17 °С, удень — +15...+22 °С, на крайньому сході — до +28 °С.



У четвер, 29 травня, дощі будуть по всій території України. Подекуди опади супроводжуватимуться грозами, градом і шквалами. Удень у північно-західних областях дощі місцями будуть значними. Відносно суха погода очікується лише у Криму та Приазов'ї. У західних областях вітер буде північно-західним зі швидкістю 5–10 м/с, на решті території — південно-східним зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі знизиться до +10...+16 °С, а вдень повітря прогріється до +14...+22 °С.



У п'ятницю, 30 травня, уночі пройдуть дощі в західних областях, а вдень — ще й у північних і центральних регіонах. Місцями можливі грози. На Лівобережжі вітер буде південним, на Правобережжі — північно-західним. Його швидкість становитиме 5–10 м/с. Уночі очікується +10...+16 °С. Удень +14...+22 °С, але на крайньому сході буде тепліше: до +27 °С.



У суботу, 31 травня, уночі без істотних опадів. Удень короткочасні дощі пройдуть у західних і східних областях. Місцями їх супроводжуватимуть грози. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Нічна температура +10...+17 °С, у західних областях місцями +4...+9 °С. Денна температура +18...+23 °С.



У неділю, 1 червня, у західних, східних областях і Криму будуть дощі різної інтенсивності. На решті території без істотних опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура триматиметься в межах +8...+15 °С, а денна — +19...+24 °С.



Нагадаємо, 26 травня на дорогах Львова буде небезпечно. Очікується туман, через який виникнуть проблеми з видимістю.



Також ми повідомляли, що у Києві 26 травня буде хмарно із проясненнями. Не обійдеться й без гроз і дощів.