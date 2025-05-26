Какая погода будет в Украине 26 мая-1 июня 2025 года — прогноз от синоптика Игоря Кибальчича.

Люди идут под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В течение недели, с 26 мая по 1 июня, во многих регионах Украины будет дождливая погода. Осадки местами будут значительными, с грозами и шквальными порывами ветра.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Какая погода будет в Украине 26 мая–1 июня

В понедельник, 26 мая, ожидаются умеренные, местами значительные дожди в Киевской, Черниговской, Одесской и западных областях. На остальной территории страны без осадков. В западных областях северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. На остальной территории Украины ветер будет юго-восточным со скоростью 7–12 м/с. На Левобережье днем он усилится до 15–20 м/с. Ночная температура воздуха +11...+17 °С, днем +20...+28 °С. В Крыму днем будет до +30 °С. В западных и северо-западных областях ночью столбики термометров снизятся до +4...+10 °С, а днем потеплеет до +9...+18 °С.



Во вторник, 27 мая, влажная и неустойчивая погода будет в западных, южных и Киевской областях. Днем кратковременные дожди с грозами пройдут в центральных регионах. В восточной и северо-восточной части без существенных осадков. На Левобережье юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, но днем ожидаются порывы до 15–20 м/с. В остальных регионах ветер будет переменных направлений. Его скорость достигнет 5–10 м/с.



В среду, 28 мая, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, возможны грозы и шквалистое усиление ветра. Преимущественно без осадков будет только на крайнем востоке и в Крыму. На Левобережье ветер будет юго-восточный со скоростью 9–14 м/с, а на остальной территории — переменных направлений со скоростью 5–10 м/с. Ночью будет +11...+17 °С, днем — +15...+22 °С, на крайнем востоке — до +28 °С.



В четверг, 29 мая, дожди будут по всей территории Украины. Местами осадки будут сопровождаться грозами, градом и шквалами. Днем в северо-западных областях дожди местами будут значительными. Относительно сухая погода ожидается только в Крыму и Приазовье. В западных областях ветер будет северо-западным со скоростью 5–10 м/с, на остальной территории — юго-восточным со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +10...+16 °С, а днем воздух прогреется до +14...+22 °С.



В пятницу, 30 мая, ночью пройдут дожди в западных областях, а днем — еще и в северных и центральных регионах. Местами возможны грозы. На Левобережье ветер будет южным, на Правобережье — северо-западным. Его скорость составит 5–10 м/с. Ночью ожидается +10...+16 °С. Днем +14...+22 °С, но на крайнем востоке будет теплее: до +27 °С.



В субботу, 31 мая, ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди пройдут в западных и восточных областях. Местами их будут сопровождать грозы. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночная температура +10...+17 °С, в западных областях местами +4...+9 °С. Дневная температура +18...+23 °С.



В воскресенье, 1 июня, в западных, восточных областях и Крыму будут дожди разной интенсивности. На остальной территории без существенных осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура будет держаться в пределах +8...+15 °С, а дневная — +19...+24 °С.



Напомним, 26 мая на дорогах Львова будет опасно. Ожидается туман, из-за которого возникнут проблемы с видимостью.



Также мы сообщали, что в Киеве 26 мая будет облачно с прояснениями. Не обойдется и без гроз и дождей.