Прогноз магнитных бурь на 29 мая - возможен радиационный шторм

Девушка страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В четверг, 29 мая, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. За прошедшие сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 29 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне: на Солнце произошли две вспышки класса В, пять вспышек класса С и две вспышки класса М, самая большая из которых М2,9.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек, они могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. В то же время активность Солнца прогнозируют с вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 29 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%.

Количество солнечных пятен — 26.

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

установить режим сна;

выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды;

избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, сегодня над территорией Украины будет господствовать влажная воздушная масса.

В частности, во Львове ожидается дождливая и пасмурная погода, прогнозируют грозу.