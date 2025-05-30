В Украине началось метеорологическое лето - какие области обошла теплая погода

Люди с зонтиками. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в большинстве областей уже началось метеорологическое лето. Исключением стали западные регионы, где продолжается период аномально холодной погоды.

Об этом сообщает Meteoprog.

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На большей части территории Украины уже началось климатическое лето, за исключением западных областей, где фиксируют аномально холодную погоду.

По статистике последних лет июнь позиционируется как умеренно теплый месяц с достаточным количеством осадков. А в этом году первый месяц лета ожидается теплым по всей Европе, с максимальными отклонениями от нормы в районе Балканского полуострова, Турции и Польши.

В Украине также прогнозируют теплую погоду, а среднемесячная температура составит в пределах +18...+23 °С, что выше нормы на 0,5-1,8 °С. В то же время в пределах нормы будет и количество осадков, местами на западе и севере на 20-40% меньше.

Синоптики отметили, что в июне не будет рекордной жары, но достаточно высока вероятность повторяемости опасных погодных явлений, таких как сильные ливни, град и шквалы. Поэтому украинцам советуют следить за прогнозами и оперативными штормовыми предупреждениями от официальных источников.

Напомним, в швейцарских Альпах откололся ледник, в результате чего под землей и камнями было похоронено целое село.

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