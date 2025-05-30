Погода в Україні 31 травня — точний прогноз від синоптика Наталки Діденко

Яким буде останній день весни — Діденко дала прогноз на завтра
Погода в Україні завтра, 31 травня, буде теплою, проте подекуди пройдуть дощі. Температура повітря підніметься до +26 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 31 травня
За прогнозами Діденко, у західних, східних, деяких центральних та південних регіонах пройдуть дощі, місцями з грозами.
На півночі, зокрема в Житомирській і Чернігівській областях, також можливі опади, тоді як на Київщині та Сумщині буде переважно сухо.
Впродовж дня максимальна температура повітря в Україні становитиме +20...+26 °C
У Києві прогнозують теплу погоду з температурою близько +22...24 °C, без істотних опадів.
Діденко Додала, що літо розпочинається з періодичних опадів у більшості областей, проте на півночі переважатиме сонячна і суха погода.
Раніше ми писали, що магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані, а на Сонці відбувся один спалах класу В та дев'ять спалахів класу С.
Також ми повідомляли, що в Україні у більшості областей вже розпочалося метеорологічне літо.
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