Погода в Україні 31 травня — точний прогноз від синоптика Наталки Діденко

Жінка йде вулицею у теплу погоду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 31 травня, буде теплою, проте подекуди пройдуть дощі. Температура повітря підніметься до +26 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 31 травня

За прогнозами Діденко, у західних, східних, деяких центральних та південних регіонах пройдуть дощі, місцями з грозами.

На півночі, зокрема в Житомирській і Чернігівській областях, також можливі опади, тоді як на Київщині та Сумщині буде переважно сухо.

Впродовж дня максимальна температура повітря в Україні становитиме +20...+26 °C

У Києві прогнозують теплу погоду з температурою близько +22...24 °C, без істотних опадів.

Діденко Додала, що літо розпочинається з періодичних опадів у більшості областей, проте на півночі переважатиме сонячна і суха погода.

Карта температур. Фото: Наталка Діденко

Раніше ми писали, що магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані, а на Сонці відбувся один спалах класу В та дев'ять спалахів класу С.

Також ми повідомляли, що в Україні у більшості областей вже розпочалося метеорологічне літо.