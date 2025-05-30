Погода в Украине 31 мая - точный прогноз от синоптика Наталки Диденко

Каким будет последний день весны — Диденко дала прогноз на завтра
Погода в Украине завтра, 31 мая, будет теплой, однако местами пройдут дожди. Температура воздуха поднимется до +26 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине 31 мая
По прогнозам Диденко, в западных, восточных, некоторых центральных и южных регионах пройдут дожди, местами с грозами.
На севере, в частности в Житомирской и Черниговской областях, также возможны осадки, тогда как на Киевщине и Сумщине будет преимущественно сухо.
В течение дня максимальная температура воздуха в Украине составит +20...+26 °C
В Киеве прогнозируют теплую погоду с температурой около +22...24 °C, без существенных осадков.
Диденко добавила, что лето начинается с периодических осадков в большинстве областей, однако на севере будет преобладать солнечная и сухая погода.
Ранее мы писали, что магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, а на Солнце произошла одна вспышка класса В и девять вспышек класса С.
Также мы сообщали, что в Украине в большинстве областей уже началось метеорологическое лето.
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