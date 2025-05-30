Магнітні бурі 30 травня — який прогноз для метеозалежних

Магнітна буря. Ілюстративне фото: Depositphotos

У п’ятницю, 30 травня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак серйозних магнітних бур не прогнозується. На Сонці відбувся один спалах класу В та дев'ять спалахів класу С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 30 травня

За останню добу Сонце залишалося відносно спокійним — зафіксовано лише один слабкий спалах класу B і дев’ять трохи потужніших спалахів класу C. Вони не мають суттєвого впливу на Землю.

У п’ятницю геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до незначного штормового рівня.. Водночас існує ймовірність потужніших сонячних спалахів класу X, які здатні впливати на космічну погоду та роботу супутникових систем.

Невелика магнітна активність може спричинити незначні перебої в роботі енергетичних систем, а також вплинути на орієнтацію птахів і міграційні маршрути диких тварин. Окрім цього, збудження магнітосфери може позначитися на самопочутті метеозалежних і літніх людей — їм рекомендується бути уважними до свого здоров’я.

Сонячна активність на 30 травня

Можливість малого геомагнітного шторму – 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 50%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%

Кількість сонячних плям — 46

Жінка відчуває головний біль. Фото: Freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Є кілька порад, яких варто дотримуватися, аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття:

уникайте стресів та перенапруження;

спіть мінімум 7-8 години та встановіть собі графік;

підтримуйте водний баланс;

правильно харчуйтесь;

регулярні прогулянки на свіжому повітрі;

проводьте менше часу у гаджетах.

Раніше ми повідомляли, що впродовж червня в Україні очікуються кілька магнітних бур, які відбуватимуться у різні дні місяця.

Тим часом китайські науковці оголосили про цікаве відкриття: на орбітальній станції "Тяньгун" вони виявили новий вид бактерій.