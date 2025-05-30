Магнитные бури 30 мая — какой прогноз для метеозависимых

Защитное поле Земли штормит — прогноз магнитных бурь на сегодня
В пятницу, 30 мая, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако серьезных магнитных бурь не прогнозируется. На Солнце произошла одна вспышка класса В и девять вспышек класса С.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 30 мая
За последние сутки Солнце оставалось относительно спокойным — зафиксирована лишь одна слабая вспышка класса B и девять чуть более мощных вспышек класса C. Они не оказывают существенного влияния на Землю.
В пятницу геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до незначительного штормового уровня. В то же время существует вероятность мощных солнечных вспышек класса X, которые способны влиять на космическую погоду и работу спутниковых систем.
Небольшая магнитная активность может вызвать незначительные перебои в работе энергетических систем, а также повлиять на ориентацию птиц и миграционные маршруты диких животных. Кроме этого, возбуждение магнитосферы может сказаться на самочувствии метеозависимых и пожилых людей — им рекомендуется быть внимательными к своему здоровью.
Солнечная активность на 30 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 46
Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Есть несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие:
- избегайте стрессов и перенапряжения;
- спите минимум 7-8 часов и установите себе график;
- поддерживайте водный баланс;
- правильно питайтесь;
- регулярные прогулки на свежем воздухе;
- проводите меньше времени в гаджетах.
Ранее мы сообщали, что в течение июня в Украине ожидаются несколько магнитных бурь, которые будут происходить в разные дни месяца.
Тем временем китайские ученые объявили об интересном открытии: на орбитальной станции "Тяньгун" они обнаружили новый вид бактерий.
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