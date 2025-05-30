Когда будет самый жаркий период летом - прогноз погоды

Мальчик пьет в жару. Фото: Новини.LIVE

Июль, как и обычно, готовит настоящее испытание жарой для украинцев. Именно в середине лета чаще всего устанавливаются температурные рекорды.

Об этом сообщает портал Мeteoprog.

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Когда будет самый жаркий период

В июле столбики термометров поднимаются до +35 °С и выше, а ночью воздух почти не охлаждается — температура не опускается ниже +20 °С. Такие ночи метеорологи называют "тропическими", и в этом году они снова не заставят себя ждать.

По прогнозам синоптиков, самые горячие дни следует ожидать во второй половине июля. Именно тогда в Украине установится стабильная дневная температура более +30 °С. Такие погодные условия уже стали типичными для нашего региона, хотя еще не так давно считались исключительными.

Но в последние годы волны жары, или как их называют в мире — heat waves, стали длиннее и интенсивнее, особенно на юге, в центре и на востоке страны.

В дополнение к высоким температурам, июль этого года обещает быть суше нормы. Уменьшение количества осадков повышает риски возникновения природных пожаров и обостряет проблему почвенной засухи в отдельных регионах.

В среднем температура июля будет выше на 0,7-2,0 °С по сравнению с климатической нормой и будет колебаться в пределах +20...+25 °С. Итак, на календаре еще не середина лета, а жара уже готовится заявить о себе в полную силу.

Напомним, что в Украине 31 мая ожидается преимущественно теплая погода, однако местами возможны осадки. Столбики термометров будут достигать отметки +26 °C.

Ранее сообщалось, что метеорологическое лето уже наступило в большинстве регионов Украины.